TikTok 扩大欧洲团队，众多谷歌、脸书前员工加入

12 月 16 日消息，据外媒报道，短视频社交平台 TikTok 正在抓紧扩大欧洲团队，很多互联网精英已经加入了 TikTok 伦敦办公室。

报道称，从谷歌跳槽到 TikTok 的员工数量高于其他大型科技公司。招聘网站领英的数据显示，在过去的 12 个月中，至少有 12 名谷歌员工跳槽到 TikTok，是从 Facebook 离职加入 TikTok 员工人数的两倍以上。

谷歌一直是大型技术公司在英国的人才库。TikTok 雇用的前谷歌高级员工来自多个领域，包括 YouTube 的欧洲艺人关系负责人 David Mogendorff，谷歌欧洲安卓策略负责人 Ryan Schecter 和谷歌硬件营销经理 Joe Wan。

TikTok 还从 Facebook 挖走了许多骨干员工，其中包括 Paul Tallentire，他在 TikTok 担任产品政策团队经理。

据了解，TikTok 打算将伦敦办公室的员工规模从 2020 年初的 300 名增加到 1000 名。在线招聘广告显示，TikTok 正准备在 2021 年掀起一波大学毕业生招聘热潮，并正在寻找面向大学生的招聘专员。

TikTok 母公司字节跳动在今年早些时候达成了一笔交易，在伦敦购买了 9 万平方英尺的办公空间，这比此前公布的面积大了两倍。

一名招聘人士说，TikTok 办公空间规模表明，公司可能正在计划将英国运营团队扩大到 2000 人。