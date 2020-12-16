鸿蒙手机，2021 年见！

HarmonyOS 2.0 迎来另一重要节点！

2020 年 12 月 16 日，华为正式面向开发者发布了 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 版本。

华为表示，这是 HarmonyOS 生态发展的又一重要里程碑。

值得一提的是，鸿蒙 2.0 手机 Beta 版本与华为 9 月 10 日的公开的规划基本一致。按照进度，搭载鸿蒙系统的智能手机将在 2021 年与消费者见面。

在发布活动现场，华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示：

既然我们已经做出了开发者 Beta 版，这说明我们已经准备好了。

三大核心，十大功能展现

鸿蒙 OS 2.0 版本是华为于 2020 年 9 月发布的首个真正为全场景时代打造的分布式操作系统，当时，这一系统仅面向大屏、手表、车机等终端，而今按照既定规划推出了手机 Beta 版本。

据介绍，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本主要增强了四大特性——包括 15000+ 个 APIs、分布式应用框架、分布式 UI 控件、DevEco Studio 2.0 Beta3，具体来看：

15000 + 个 APIs： 支持开发手机 / PAD、大屏、穿戴、车机应用（9 月 10 日时仅有 13000+ APIs）

分布式应用框架：能够将复杂的设备间协同封装成简单接口，主要依赖华为分布式软总线技术；

分布式 UI 控件：华为提供了 7 类自适应布局能力，其分布式 UI 控件可适配多种屏幕类型与交互方式；

DevEco Studio 2.0 Beta3：集成了 9 套手机 App 模版；支持多端界面预览，实时反馈代码；分布式调试，无需添加断点，直接 Step Into；模拟仿真无限接近真机，模拟器基于 ARM 架构服务器，支持 20 余种器件及传感器逼真模拟。

基于这些能力升级，开发者能够实现一次开发、多端部署，并且能够实现跨端开发调试，提升开发效率。

此外，HarmonyOS 2.0 手机开发者 beta 版还提供十种功能，具体包括：

全新的手机 UI 控件，新增 50+UI 控件，供开发者开发手机 HarmonyOS 应用，统一多设备 UI 交互体验。

HarmonyOS 应用框架支持手机，支持 HarmonyOS 应用在多设备上快速迁移、接续、流转、无安装加载。

提供 Windows 及 Mac 平台开发编译工具链体验，方便开发者快速开发 HarmonyOS 应用。

为手机开发者提供 40 + 个 Sample Code，开发者能够快速了解适应 HarmonyOS 接口及开发方式。

开放多模态感知等分布式能力接口，支持感知用户多种的移动状态。

提供标准化的输入法框架及能力，开发者可开发多种输入方式及功能。

提供标准化的电话系统接口能力。

提供完善的无障碍开发框架，开发者可以方便的开发无障碍应用。

提供标准化的分布式数据管理能力，开发者可以调用标准化的分布式 DB 接口，实现数据在设备间实时同步。

增强账号系统能力，可将无账号设备纳入到 HarmonyOS 分布式系统中。

据介绍，本次 HarmonyOS 2.0 公测设备支持华为 P40 、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、 MatePad Pro 等设备，支持 OTA 升级。

值得注意的是，HarmonyOS 2.0 还支持运行安卓应用。

从某种意义上来说，鸿蒙 OS 仅仅只是系统底层有所更改，也就是说原先华为手机所用的安卓 + EMUI ，现在换成了鸿蒙 OS 2.0+EMUI。

着重发力 IoT，鸿蒙手机明年见

如今，鸿蒙 OS 面向开发者的 Beta 手机版本已经到来，这也意味着鸿蒙系统距离消费者也越来越近了。

华为消费者业务软件部总裁王成录表示，开放 HarmonyOS 2.0 系统能力、开发工具与 API 等，将为大家带来智能家居、智慧办公、出行、运动健康、影音娱乐等不同场景的全新体验。

而在不同的场景应用中，华为尤其强调了 IoT。

华为消费者业务软件部总裁王成录在活动现场直言——鸿蒙 OS 是为了 IoT 而设计，在开发者和 IoT 生态之间搭起桥梁。

王成录表示，中国网络最好，IoT 制造最强、应用市场最大，因此 IoT 生态发展的潜力也是非常大的。

在王成录看来，以 HarmonyOS 为基础的 IoT 市场的发展空间，“足以养活超过 10 个华为这样体量的大公司”。

据悉，今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技等品牌设备搭载鸿蒙 OS，2021 年的目标是覆盖 40 + 主流品牌，实现超 1 亿台设备搭载。

另外，关于鸿蒙系统何时与消费者见面的问题，也有了明确的解答。

据杨海松透露，按照目前进度，华为到明年所有华为自研设备都升级鸿蒙系统，消费者不需要购买新的设备体验鸿蒙系统。

同时，杨海松还表示，明年华为将发布基于鸿蒙系统的智能手机。

值得一提的是，在鸿蒙 OS 不断发展推进的同时，Google 的 Fuchsia OS 在本月 9 号也正式向公众开放了源代码。

本网此前指出，华为在鸿蒙 OS 上的思路与 Google 的 Fuchsia OS 有很大的相似之处，均是面向全场景多终端的操作系统。

尽管 Fuchsia OS 在四年前早已曝光，但晚到的鸿蒙 OS 发展势头毫不逊色。

按照华为在 9 月 10 日公开的开源路标，鸿蒙 OS 将在 2021 年 4 月面向内存 128MB-4GB 终端设备开源，2021 年 10 月以后将面向 4GB 以上所有设备开源。

截至于 12 月 16 日，参与鸿蒙开发项目的开发者数量超过 10 万，硬件方面的合作伙伴从之前的 5 家增加到了 10 家。

在产业链的构建上，鸿蒙 OS 至少有 5 款以上支持芯片，软硬件解决方案已签约了 3 到 4 家，明年软硬件集成产品出货量将达到千万级别。

如此看来，鸿蒙系统，未来可期。

小结

从 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 版本的发布情况来看，华为对鸿蒙系统的发展已越来越有底气，一句 “已经准备好了”足以印证。

不过，尽管鸿蒙系统每次亮相都取得了新进展，但在应用生态建设上仍存在着很大的发展空间，这也意味着华为鸿蒙要走的路还有很长。

好在，鸿蒙始终没有停下脚步。

事实上，HarmonyOS 2.0 手机 Beta 版本的发布不仅对华为而言是一个里程碑式的进展，对中国的手机产业来说同样如此。

鸿蒙系统逐渐照进现实的进程，其实也是中国手机逐步摆脱了对外国操作系统的依赖的进程。

即将到来的 2021 年，将是另一个值得期待的重要时间节点——不仅在于鸿蒙手机的问世，而且宣告着中国手机系统迎来了新起点。

鸿蒙手机，2021 年见！