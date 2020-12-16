被资本收割前，不妨多薅一把社区团购羊毛

一分钱一头的大蒜、9 分钱一盒的巧克力曲奇、7 毛钱一斤的土豆，互联网巨头们疯狂撒币的这个冬季，让人一下又想起了当年 5 块钱打一次网约车、3 块钱点一份外卖的美好时光。可惜，以往北京、上海等被各种互联网新鲜事物重点关注的区域，却被这次的社区团购浪潮抛弃。身处一线城市的我们，只能无比眼馋地看着朋友圈那些其他城市的朋友们，每天晒着各种 “几乎等于白送”的菜价。

尽管社区团购不是啥新鲜事，但当各路巨头带着巨额补贴涌入之后，总会引来无数讨论甚至质疑。就在上周，央媒 “不要总惦记几捆白菜流量”的点评，更让这个行业充满了不确定性。

不过，当资本和媒体都在关注社区团购这条赛道时，那些真正的用户和 “团长”们却并不在乎这些。他们更在意的是哪家优惠力度更大、给的佣金更高，而且是时刻关注、枕戈待旦……

换句话说，他们目前在社区团购的每一天都像是在坐 “末班车”。

补贴无止境，占便宜为先

近一段时间，拼多多成立多多买菜、美团上线美团优选、滴滴称橙心优选的投入不设上限；京东斥资 7 亿美元投资兴盛优选并且由刘强东亲自带队，阿里在投资十荟团之外，盒马、饿了么等也在自有业务上发力社区团购。

虽然有人说这个市场未来会是一个千亿级别的大金矿，但互联网巨头们在这么短的时间里快速入场，市场拥挤踩踏仍是在所难免。

关键是，这一轮市场的大战并没有新鲜 “玩法”，补贴砸钱依然是互联网巨头们进入赛道的唯一手段。

这种方式简单粗暴，但却比任何营销手段都要来的有效。就像拼多多硬生生用百亿补贴将自己从并夕夕打造成了拼爹爹一样，价格永远都是广大用户最敏感的关键点，而性价比也永远都是大众最重要的诉求。

目前各个平台都开设了非常丰厚的新人特权：如 1 分钱的鸡蛋（4 个），1 分钱的盐（一袋）等等，新人注册购买就能享受。除此之外，高频率的超低价秒杀、各种明显低于市场价的产品更是数不胜数。巨额补贴的刺激之下，现阶段社区团购平台上同一商品的客单价，往往比传统商超便宜 20%~50%。

那么用户对此的反应呢？他们似乎都变成了 “游戏玩家”。

武汉的王先生告诉懂懂笔记：“我在这几个社区团购平台都注册了，新人特权每家都用了一遍。每天群里有什么特别低价的产品，如果自己需要也会买，价格目前很低，例如 9 毛 9 一瓶酱油、一联纸抽这种的。”

如果是面对传统的电商渠道，这种在不同平台注册并比价购买的方式即便是价格便宜，用户时间成本也会相应增加，但社区团购是个神奇的存在。

微信群、团长或者其他用户的拼购推荐，很大程度上减少了用户自己选购的时间。至于自提方面，按理说不同平台需要去不同的自提点取货，但很多用户最后发现，尽管是不同的社区团购平台，但是 “团长”却是同一个人。

用户们根本不会去考虑未来平台补贴结束后再提价的 “割韭菜”隐患，王先生淡定地表示：“我才不会考虑那么多，趁着补贴多占点便宜总错不了，以后继续用谁家的再说吧。”

或许，这也是绝大多数普通用户的心声。就像当年用户们注册 N 多个账号薅瑞幸咖啡、每日优鲜等高举补贴大旗的平台羊毛：先把今天的便宜拿到手，不就是花点儿时间多注册两三个平台嘛？

平台收割用户，团长收割平台

用户之外，目前这股热潮中被各大平台努力拉拢的团长们也是忙碌异常，他们的思考是趁着这波浪潮尽快收割补贴。

为了覆盖更多的用户，快速扩充用户规模是入场巨头最急迫的事情。那些拿着数十亿补贴的巨头们最不缺的就是钱，而高薪拉拢竞对的骨干以及社区团长就是用户量增长的最好办法。

据此前媒体的报道显示，拼多多的多多买菜在武汉开城阶段，直接将兴盛优选当地一个中心仓的仓配员工几乎全部挖走，薪资的涨幅 2-3 倍都不是个事儿。滴滴也是在很短的时间内从十荟团、兴盛优选这些社区团购前辈手里，用很短时间挖了几十号人，薪水涨幅最少在 30%。

这种连锅端的挖人方式甚至引来了朱啸虎的吐槽，他在朋友圈直言：“新生代巨头仰仗资本的力量 5 倍薪资全锅端式的挖人，是非常丑陋和邪恶的，是对中国创新的彻底扼杀。”当然，朱啸虎发出这样严厉的说辞，很大一部分原因是因为他本人是兴盛优选的投资人之一。

目前很多社区团购平台的佣金都高达 25%，四分之一的佣金比率在任何销售行业都是非常恐怖的。除此之外，很多平台还拿出了高额的拉人头佣金，目前各大平台的地推拓展团长单个提成，基本都在 130 元以上。

有钱自然不怕招不到人，另外对于所有团长而言，预售、自提的机制也让他们有了一人兼顾多个平台的可能。如今这已不是什么新闻，趁着平台不计成本的补贴，团长们自然也乐意多薅一些平台的羊毛。

一位长沙的社区团长非常得意地告诉懂懂笔记：“之前有一家平台表示邀请一位新用户可以获得 3 块钱奖励，然后新人注册还可以免费获得水果、盐、鸡蛋这些商品。我先在小区门口免费送鸡蛋，只要加微信点我的分享链接注册，就可以免费领取鸡蛋，然后我把鸡蛋送出去，换来拉新人的收益。第二天平台那边把新用户注册的免费鸡蛋再送过来，我继续用这种蛋生蛋的方式拉新人赚奖励。”

这一切，都让人那么的熟悉……

就如同现在天天都在吐槽平台派单机制、抽成比率的网约车司机们，大多也都在怀念当初网约车大战刚开始时，平台不计成本地疯狂烧钱的情景。当时司机们就是平台最大的竞争力，所以平台愿意多给司机补贴。而司机们怀念的是什么？无非就是每天跑得很轻松，月收入轻松过万甚至两三万。如今美景不再，“打工人”自然要牢骚满腹。

现在社区团购的团长们，扮演的就是当年网约车大战初期那些网约车司机的角色。他们站在时代的风口享受着红利，但风口总会散去，在可预见的未来他们也会吐槽平台佣金低等等问题。

《王爷到》里面四王爷这样教育他的儿子：大清国没多少日子了，唯一的任务就是拼命捞钱。现在那些一人身兼多职的团长们也都明白，最紧迫的任务是赶在平台收割用户之前，先把平台的便宜赶紧收割了。

这也就形成了如今社区团购的一个有趣现象：普通用户在抓紧时间薅羊毛，团长们为了高额佣金四处出击，平台拿着巨资拼命拉人头，所有人都在和时间赛跑…… 这既是社区团购平台快速发展的现实，同时也是未来的隐患所在。

故事的结局，总会出人意料

一个有意思的现象是，这轮社群团购的风口下，北京、上海这些曾经颇受互联网巨头青睐的一线城市被冷落了。

这背后的原因，除了北京、上海等一线城市在即时生鲜配送方面已经非常成熟（属于存量市场）之外，还有一个关键就在于 “社区”这两个字。

北京、上海都是常住人口超过 2000 万的超一线城市，对于那些经常搬家的北漂、沪漂们而言，社区的归属感并不强烈。但在那些生活气息浓厚的二三四线城市中，社区是一个非常重要的存在，邻里关系成为了最重要的社会构成，信任度高的邻里关系也为社区团购奠定了最重要的信任基础。

“用户抢购、拉人入群、高频率转发”…… 这些搭建在和谐邻里关系上的社交裂变，正是如今社区团购下沉战略（挖掘增量）的核心。

另外，从整个生态链的角度上来看，无论是现在的社区团购还是过去的生鲜电商，除了冷链物流的高成本困境之外，生鲜品类天生的高损耗率是无法避免的。而社区团购所带来的预售、次日达、自提这些新的要素，对于那些非一线城市的团长们而言，则是实现 “去库存”以及大幅降低终端履约费用的要素。

无论是电商平台的 C2M，还是现在的社区团购，从商业模式上来看其实都是一个高效率的进化过程。

对于社区团购，现在业内最大的争议就是：科技巨头们是不是用它们的资金和流量抢走了菜贩们的饭碗。其实站在市场经济的角度来看，科技带来的行业高效率进步和迭代，一直是每个行业发展的大趋势。

现在舆论赞扬马斯克做电动汽车、发射火箭，但过去生产汽车需要手工打造，后来福特 T 型车的流水线出现大大提高了汽车制造效率，现如今，特斯拉的各种自动化生产线甚至直接取代了很多工人。站在这个角度来看，马斯克是否又跟这些社区团购巨头们做了同样的事情呢？

未来 AI 还会代替很多人类的工作，这种担心和顾虑是永远没有尽头的。或许这就是公众对未来的新技术、新商业模式的期待和恐惧吧。

知名媒体人刘春提出的 “社区团购是靠补贴击垮对手最终形成一定程度上的渠道垄断，然后再进行收割的模式”，被绝大多数人认可。所有人都知道未来社区团购的菜价会涨，但这个涨价的幅度是多少？用户能不能接受？什么时候开始涨？很多人不关心也不想知道答案。

当社区团购的市场达到一定规模，搭配模式本身的高效率，降低劳动成本是必然的。所以，未来社区团购的终端成本，肯定要低于那些层层经销商模式的传统渠道。而靠着补贴打败传统渠道和其他竞争对手，实现规模化、降低成本之后在获得更多用户，并在较低利润基础上获得持续发展，应该是现阶段发力社区团购的巨头为自己规划好的理想蓝图。

当然，理想和现实总是有偏差的，资本的角力之下最终会以什么方式收场谁也无法预料，毕竟当初共享单车、长租公寓、共享租车等风口也都有一个美好的蓝图，但最终不是鸡飞蛋打就是满地鸡毛。

或许，那些普通消费者是最幸福的。对于这些行业的 “大变化”、“大格局”，普通用户和每天忙得不可开交的团长们都不会在意。所谓资本的意志、传统渠道的焦虑不是他们要考虑的，他们只要单纯的享受风口带来的红利，享受实惠之于还要花点儿时间再多薅一把资本的羊毛。这应该也是社区团购爆发状态下最祥和的一幕了。