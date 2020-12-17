Win10 资源管理器全新 UI 来了，还有什么需要改

Win10 到底什么时候换 UI？这几年来，Win10 割裂的 UI 让人实在不得不吐槽，特别是看到 macOS 整个 UI 说换就换，还换得相当出彩，微软粉丝们就更坐不住了。在当前 Win10 中，新的 Fluent Design 界面、磁贴、传统 Win32 界面等混杂在一起，诸多关键组件例如资源管理器，还保留着旧有样式，相当辣眼睛。现在，Win10 的 UI 全面改版终于是要来了！

根据外媒 Win Central 的消息，微软将会在明年的 Win10 21H2 版本当中，带来全面革新的 UI，统一 Win10 UI 的设计风格，界面全面向 Fluent Design 靠拢。在泄露的截图中，可以看到资源管理器这样的元老，终于也换上了全新的外观！

Win10 资源管理器将换用新 UI

Win10 的资源管理器无疑算得上是杀手锏功能，它的功能之强大，足以令很多同类产品汗颜，例如很多用 Mac 的小伙伴就羡慕 Win10 资源管理器中很多好用的功能。这次它更换了基于 Fluent Design 的界面，可以期待它在过渡动画、精细度、触屏支持等方面，有着更好的表现。

不过，除此以外，Win10 资源管理器还有什么其他需要改进的吗？高水平并不等于完美，这就来说说 Win10 资源管理器其他一些值得改进的地方吧。

多标签支持

这可能是 Win10 资源管理器中，呼声最高的一个功能。当你需要同时开启多个文件目录的时候，会尤为意识到这个功能的必要性——开启多个资源管理器的窗口，密密麻麻堆叠在屏幕中，体验的确不怎么好。

Win10 文件管理不支持标签，一堆窗口令人头大

网页浏览器已经全面加入多标签支持，开启多个网页早已不需要打开一堆窗口；而在竞争对手例如 macOS 中，文件管理器 Finder 也支持多标签页，这都带来了更高的操作效率。而 Win10 的资源管理器尽管功能强大，但在多标签支持这方面上，却已经落于他人之后了。

为了弥补这个缺点，开发者不得不做出第三方工具，让 Win10 的资源管理器也支持标签页，例如 QTTabBar、Clover 等就是其中的突出代表。不过第三方的始终比不来原生的稳定顺畅，这次 Win10 资源管理器 UI 大改版，能不能把大家怨念已久的多标签支持加上呢？我们拭目以待。

使用 QTTabBar 实现的 duobiaoq 多标签

多出来的标签栏

搜索功能

说起 Win10 系统最拉垮的地方，搜索功能绝对排得上号。虽然微软从 Win7 开始，就开始对系统的搜索功能进行大幅改良，在资源管理器也加入了直接搜索的功能，但体验却一直难以令人满意。

Win10 资源管理器的搜索体验不怎么好

Win10 资源管理器的搜索，当前存在不少问题。首先是效率慢，和 Everything 等第三方工具相比，搜索速度明显有所不如；其次是索引文件占据空间多，如果在 Win10 中建立全局的搜索索引，甚至会占用以 G 为计算的空间，这是令人很不解的；最后是性能问题多，Win10 的搜索曾经爆出过异常占用 CPU 等问题，而且对 HDD 相当不友好，这些缺点都大大影响了 Win10 资源管理器搜索的体验。

与之相比，很多第三方工具如 Everything 等都做得更好，Everything 仅用 1M 多的体积，就做到了远比 Win10 好的搜索体验，这实在很令微软颜面扫地。此外，竞争对手例如 macOS 的搜索效率也远高于 Win10，希望微软能乘着资源管理器界面大改这个机会，好好打磨一下其搜索功能吧。

快速预览

Win10 资源管理器提供了多种文件视图，你可以用列表、缩略图等浏览各种文件。但这样的体验是否足够完美？当然不是。起码在 “预览”方面，Win10 资源管理器就做得非常拉垮。

Win10 文件资源管理器的预览窗格，并不实用

预览的作用在于，可以不开启文件，也能看到文件的内容，这可以大大加快查找特定文件的效率。Win10 在资源管理器中提供了预览视图，但一来显示预览内容的区域非常小，二来支持预览的文件格式少之又少，因此实用性不高。作为对比，苹果 macOS 中的 “QuickLook”，体验就相当出色了。在 macOS 的 Finder 中对准文件按下空格，就可以预览这个文件的详情，一目了然。

macOS 上的 QuickLook

当然，Win10 资源管理器也有实现类似体验的途径，例如安装第三方 App。不过这和官方支持相比，始终显得麻烦。这次资源管理器 UI 改版，能不能加入类似 QuickLook 的特性？希望能有惊喜吧。

Win10 资源管理器通过第三方工具实现 QuickLook 效果

总结

其实总体来看，Win10 的资源管理器还是非常强大易用的，这次 UI 改版，可以让它突破当前界面老旧的瓶颈。而如果与此同时，它能在功能上补足现在的一些短板，那就更好了，希望微软能够继续为 Win10 带来更好的体验吧。