台湾之星 “奇货可居”，期望明年 “卖身”给其他运营商

综合台湾地区媒体报道，台湾之星总经理赖弦五放言，远传电信与亚太电信结盟只是一个开端，而非结束。台湾电信市场未来不再是 “三足鼎立”的格局，而是 “一大两中”，或 “两大一中”，或 “一大两中一小”，台湾之星虽小，但很关键。

在 3G 时代，台湾主要有中华电信、远传电信、台湾大三家运营商。4G 时代开启后，三家新运营商进场，分别是亚太电信、台湾之星、国碁电子，到 5G 时代开启时，国碁电子已经并入亚太电信，形成 “三大两小”的格局。

赖弦五认为，台湾电信产业 20 年来历经 2G、3G、4G、5G，不管价格如何下杀、频谱怎么竞标，网络怎么建设，三大运营商都岿然不动。任何运营商要弯道超车，价格竞争已经无效，靠自我成长力量是不可能，必须透过合纵联盟与并购。

而且，5G 建设成本高昂，而用户增长缓慢，运营商必须想办法降低成本，例如远传与亚太电信结盟。

台湾之星 “奇货可居”，对各类合作报开放态度，既可以和运营商合作挑战中华电信，也可以和中华电信合作。

同时，赖弦五说，产业整合 “要早点”，拖得越久就会有越多的重复建设投资，2021 年是最好的合并红利年。

赖弦五强调，台湾之星体质越好，就越有价值，虽然主动权在别人，但决定权是握在自己手上。对于结盟或合并，都可以探讨，台湾之星掌握 40M 的 5G 频谱，具有单独生存的能力。

据了解，为了参与全球最贵的 5G 频谱争夺战，台湾之星曾经多次募集资金。台湾之星选择了诺基亚建设 5G 网络，并在 8 月份正式商用。