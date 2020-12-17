美股涨跌不一，微软涨逾 2%，爱奇艺大跌 18.85%

北京时间 12 月 17 日消息，受美联储宣布维持利率和购债规模不变的影响，今天美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 44.77 点，跌幅为 0.15%，报收 30154.54 点；标普 500 指数涨 6.55 点，涨幅为 0.18%，报收 3701.17 点；纳指涨 63.13 点，涨幅为 0.5%，报收 12658.19 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：蔚来完成 6800 万股增发，承销商将行使超额配售权再买进逾 1000 万股

蔚来今天公告称，已完成以每美国存托股 39 美元价格增发 6800 万股美国存托股的交易。每股蔚来美国存托股代表 1 股 A 类普通股。2020 年 12 月 16 日，蔚来收到承销商的期权履约通知，将根据协议行使超额配售权，再买进 1020 万股美国存托股。出售 1020 万股的交易，预计将于 2020 年 12 月 17 日完成。摩根士丹利和中金国际香港公司是蔚来这次增发的承销商。蔚来计划将增发募集的资金主要用于新产品和新一代自动驾驶技术的研发；扩大销售和服务网络，提高市占率；其他一般企业用途。今天常规交易中，蔚来股价上涨 1.17 美元，涨幅为 2.69%，报收于 44.67 美元，盘中一度摸高 45.26 美元。

图 8：被罚款 50 万元，或意味着阿里实体零售业务增速放缓

国家市场监管总局日前对阿里巴巴旗下投资机构开出 50 万元罚单，原因是在 2014 至 2017 年期间收购银泰商业 73.8% 股份的三起交易，没有事前获得监管部门批准。这一交易违反了监管部门 2018 年颁布的反垄断法规。对于预计今年营收将达到 1079 亿美元的阿里巴巴来说，50 万元罚款微不足道，但它发出了一个信号：监管部门可能不会批准阿里巴巴未来在实体零售业内的投资。阿里巴巴拓展线下零售市场的原因有两个。其一，线下店有助于完成线上订单，强化其电子商务生态系统；其二，线下店支持其 “新零售”业态。这些新兴业务的增长，有助于弥补淘宝和天猫业务增长放缓对业绩的负面影响。上一财季阿里巴巴核心商务业务营收增长 29%，其中 “其他”业务增长 44%，客户管理业务营收（佣金和上架费）仅增长 20%。因此，监管部门的罚款不会对阿里巴巴造成实质性影响，但对它未来投资线下商业的限制，会遏制其商务业务营收的增长。不过，阿里巴巴核心业务还相当强劲，核心商务和云计算业务营收的增幅仍然高达两位数。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：看好明年广告反弹，摩根大通上调 Twitter 评级至 “增持”

在摩根大通分析师道格 · 安穆思（Doug Anmuth）以在数字广告市场上的优势为由将其股票评级由 “中性”上调至 “增持”后，Twitter 股价星期三出现上涨。安穆思还将 Twitter 目标股价由 52 美元上调至 65 美元。摩根大通将 Twitter 列为仅次于 Alphabet 和 Facebook 的 2021 年最值得买进的股票。上个月 Twitter 股价累计上涨 22%。安穆思在一份报告中称，数字广告市场明年的增长将会加速，Twitter 可能是最大的受益者，“鉴于受疫情影响更大，它将展现出最强劲的反弹”。相比于 Snap 或 Pinterest，安穆思更喜欢 Twitter。虽然 Snap 或 Pinterest 的增幅大于 Twitter，但后者的股价要 “低得多”。安穆思在报告中写道，“整个公司对创收的重视，以及来自广告科技的早期获利”，有助于提振 Twitter 业绩。“持续的激进投资者的压力”和股票回购，也将提振 Twitter 业绩。在安穆思看来，Twitter 遭到投资者低估。摩根大通对 Alphabet 股票评级为 “增持”，将目标股价由 1870 美元上调至 2050 美元；对 Snap 股票评级为 “增持”，将目标股价由 42 美元上调至 60 美元；给予 Pinterest 股票 “增持”评级，将目标股价由 75 美元上调至 82 美元；给予 Spotify 股票 “增持”评级，将目标股价由 300 美元上调至 350 美元。今天常规交易中，Twitter 股价上涨 1.21 美元，涨幅为 2.29%，报收于 54.03 美元，盘中一度摸高 56.11 美元。

图 13：谷歌母公司 Alphabet 遭美得州反垄断诉讼，股价应声下跌逾 0.6%

得克萨斯州总检察长肯 · 帕克斯顿（Ken Paxton）今天发布推文称，他的机构将对谷歌母公司 Alphabet 提起反垄断诉讼，这将是 Alphabet 在美国面临的第二起重大诉讼。帕克斯顿在链接到推文上的一段视频中表示，“得克萨斯州将因其不利于市场竞争的行为、排他性行为和欺骗性的虚假陈述，对谷歌提起有多个州参与的诉讼。谷歌屡次利用其垄断地位控制市场价格，通过共谋操纵竞标过程，严重违背市场公平。”美国司法部和多个州已经对 Alphabet 提起反垄断诉讼，剑指它利用与苹果的搜索协议，强制硬件厂商在安卓移动操作系统中捆绑谷歌多款应用，垄断移动搜索市场。美国 Politico 网站星期二刊文称，没有参与上述诉讼的州将最早本周提起针对谷歌的反垄断诉讼。谷歌未就此置评。今年以来，科技巨头面临的反垄断压力不断增大。美国联邦贸易委员会和数十个州上周起诉了 Facebook，游戏《堡垒之夜》开发商 Epic Games 指控苹果和谷歌滥用它们在移动应用领域的主导地位。亚马逊已被欧盟瞄上，有报道称它也将成为美国监管机构重点关注的对象。帕克斯顿发布推文后，Alphabet 股价应声下跌 0.6%。今天常规交易中，Alphabet 股价下跌 4.77 美元，跌幅为 0.27%，报收于 1763 美元，盘中一度探底 1756.22 美元。