投资 73 亿美元，欧洲欲打造自家「星链」卫星网络

12 月 17 日消息，欧洲国家希望共同斥资 60 亿欧元（约合 73 亿美元）打造一个类似于 “星链”的卫星互联网项目，目的是让欧洲地区不会在开发卫星宽带的竞赛中落后。

欧盟委员会不愿透露姓名的人士表示，欧盟官员签署了一项类似于 “星链”的近地轨道网络研究项目，该卫星网络将为政府机构提供安全通信，并为偏远地区提供互联网服务。

一位知情人士表示，欧盟可能会在当地时间周四就这一卫星网络发表声明，但没有提供进一步细节。

图示：马斯克领导的 SpaceX 已经发射数百颗 “星链”卫星

在近地轨道卫星网络即将演变成一场新的太空竞赛之际，开发这样一个卫星网络将使欧洲减少技术依赖。总部位于英国的 OneWeb 是进度最接近埃隆马斯克（Elon Musk）旗下 “星链”的竞争对手。但在英国脱欧之后，该公司的影响力已经超出欧盟的控制范围。

欧盟委员会在声明中表示，该系统的技术研究将于 2021 年初开始，卫星网络计划的合同预计将在今年年底之前签署。

OneWeb 所有者印度亿万富翁苏尼尔 · 米塔尔 (Sunil Mittal)和英国政府预计将在 18 个月内提供全球宽带服务。马斯克的 SpaceX 公司已经发射了上千颗 “星链”卫星，并开始与潜在客户测试这项服务。

这使得欧盟很难继续充当旁观者。打造互联网卫星将使其在技术上具备自主研发的能力，就像其伽利略地理定位系统可以与美国的 GPS 竞争一样。

卫星宽带服务早已有之，但它们使用的是轨道距地球 22200 英里（35000 公里）的地球同步卫星。这使得网络连接速度太慢，无法与大多数地面服务有效竞争。近地轨道卫星网络距离地面比较接近，足以媲美最快的光纤网络。

据报道，新的卫星网络计划预计将耗资 60 亿欧元，由欧盟、地区复兴基金和相关公司共同出资。欧盟委员会没有就预算发表评论。

报道称，该项目由欧盟工业执委、法国前科技部高管和财政部长蒂埃里 · 布雷顿 (Thierry Breton)推动。这项工作可以借鉴现有的欧洲政府卫星通信和量子技术项目。在 9 月的一次演讲中，布雷顿暗示有必要建立欧洲自己的卫星网络，“让欧洲能够接触到基于天基量子密码学所提供的安全级通信。”

报道还称，欧洲航空巨头空中客车公司将牵头一个财团，与航天公司泰雷兹阿莱尼亚航天公司、德国 OHB SE，卫星运营商欧洲通信卫星公司 Eutelsat Communications SA、SES SA 以及航天公司 Telespazio、Arianespace 一起建设该卫星网络。空客拒绝对此置评。