工信部：三季度对 20 万款应用软件进行技术检测，发现 500 余款 App 存在问题

IT之家12月17日消息 据工业和信息化部网站，工信部现已通告 2020 年第三季度电信服务质量有关情况。

通告指出，三季度，工业和信息化部组织对国内主流手机应用商店的 20 万款应用软件进行技术检测，发现 500 余款 App 存在违规收集使用个人信息及 App 强制、频繁、过度索权等问题，并对未在限期内完成整改的 159 款 App 进行公开通报、31 款 App 进行下架。

IT之家了解到，电信服务申诉方面，三季度，工业和信息化部及各省、自治区、直辖市电信用户申诉受理机构受理电信用户申诉 33303 件，环比下降 11.3%，同比下降 11.2%。

垃圾信息投诉方面，三季度，12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称 12321 受理中心）受理用户关于骚扰电话的投诉 159831 件，环比下降 3.8%；受理用户关于垃圾短信的投诉 35744 件，环比上升 5.1%。工业和信息化部表示，已督促相关电信企业对上述被投诉号码进行了核查处置。

不良手机应用投诉方面。三季度，12321 受理中心接到不良手机应用有效投诉 47587 件次，环比上升 4.13%，同比下降 15.98%。通过行业自律，12321 受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 70 款不良手机应用进行了下架处理。