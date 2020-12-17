出售闪存的英特尔，存储业务依然 “风骚”

12 月 15 日、16 日，英特尔举办了内存存储日线上活动，重磅发布 6 款全新内存和存储产品，包括 2 款傲腾固态盘、3 款采用 144 层存储单元的全新 NAND 固态盘以及即将发布的第三代英特尔傲腾持久内存，即使隔着屏幕也能感受到英特尔扑面而来的 “杀气”。

此次英特尔仍然发布了 3D NAND 产品，3 款产品中有 2 款都拿到一个 “业界第一”，即便是其闪存业务出售给 SK 海力士，其闪存产品性能依然风骚 “不减”。

在傲腾业务方面，英特尔公司执行副总裁兼数据平台事业部总经理 Navin Shenoy 在此次发布会上透露，未来英特尔将把所有傲腾相关团队整合到一个部门，确保傲腾的功能能够得到充分利用。另外，此次活动公布的傲腾技术产品近况，预示着英特尔傲腾技术正在成为主流。

出售闪存，畅谈闪存

今年 10 月 20 日，英特尔和 SK 海力士同时在官网上更新公告，SK 海力士将支付 90 亿美元收购英特尔 NAND 闪存级存储业务，本次收购包括英特尔 NAND SSD 业务、NAND 部件和晶圆业务、以及其在中国大连的 NAND 闪存制造工厂，预计在 2021 年底移交给海力士。

另外，英特尔将继续在大连内存工厂生产 NAND 晶圆，并保留其 NAND 晶圆制造和设计相关的知识产权，一直到 2025 年 3 月交易最终完成。而对于傲腾业务，英特尔将继续保留。

不过，出售 NAND 闪存业务的英特尔依然在内存存储日上展示了自己的 NAND 实力水平，推出了 3 款业界领先的全新 NAND SSD，包括英特尔固态盘 670p、英特尔固态盘 D7-P5510 以及英特尔固态盘 D5-P5316，这三款 NAND SSD 都是采用了 144 层存储单元，但面向不同的使用场景。

对于 3D NAND 而言，闪存层数是衡量其闪存先进性最直观的维度。英特尔方面表示：“所有 3D NAND 厂商都在增加层数，以便在每平方毫米 NAND 晶圆上存储更多数据，提升每个晶圆的容量，最终降低成本。”

根据英特尔的介绍，670p 是在客户端用于主流计算的英特尔下一代 144 层 QLC 3D NAND 固态盘，提供具备 Pyrite 2.0 安全性和支持断电通知的端到端数据保护，以帮助提高IT效率并提高 PC 客户端中实际使用情况和应用程序的可管理性。

SSD D7-P5510 是全球首个推向市场的 144 层 TLC NAND 固态盘，主要针对云存储的大容量替代性产品，能够帮助加速各种云数据中心工作负载。拥有 U.2 外形和 3.84 TB 或 7.68 TB 容量，在健康状况的监控方面有所提升。

SSD D5-P5316 是业界首个采用 144 层 QLC NAND 的数据中心级固态盘，可优化和加速传统存储容量，拥有 U.2 和 E.1L 两种外形。与硬盘相比，读性能提升 200%，随机随机读取性能提高了 38%，延迟降低了 48%。值得一提的是，这也是首款 30.72TB PCle 固态盘，可在一个机架单位中实现完整 PB，或在 1U 中实现 1 PB。

对于 NAND 闪存的未来，英特尔持乐观态度。NAND 产品与解决方案事业部高级副总裁兼总经理 Rob Crooke 表示，从总体拥有成本的角度来看，每 GB（千兆字节）固态盘的成本与硬盘驱动器的成本非常接近，预计两者最早在 2022 年将达到一致。

“我们将两家具有存储器战略意图的合作公司合并在一起，NAND 总收入将超过每年 100 亿美元，而且具有惊人的增长前景。”Rob Crooke 说到。

“押注”傲腾，升级傲腾

尽管英特尔在出售闪存业务之际又推出了几款业界领先的闪存，且看好 NAND 未来的发展，但英特尔这次将重点其实是在其傲腾业务上。

出售 NAND 闪存业务保留傲腾业务足以证明傲腾对于英特尔的重要性，英特尔傲腾的出现对于存储行业而言确实是一次新的机遇。

面对海量数据，传统的硬盘驱动盘和固态盘容量大传输速度慢，内存同样处于传输速度快但可存储数据量小的尴尬局面，因此英特尔与美光合作研发出了一种名为 3D XPiont 的介质，这种介质不同于 DRAM 和 NAND 技术在芯片外建构结构来保留数据，而是通过材料本身的分子结构内存储数据 “位”来保留数据，兼具内存和存储性能。

基于 3D Xpiont 介质，英特尔开发出了傲腾产品。“释放数据的潜力需要更快速地传输数据、存储更多数据并能够在任何地方处理数据。傲腾是其中的关键。”Navin Shenoy 说到。

Navin Shenoy 还解释了傲腾的四大基本属性：

持久，即使在断电后也能保留数据；

可就地写入，按需设置或重设数据，无需擦除介质；

实现字节寻址，每个内存单元都可以单独寻址；

低时延，共同实现超高速介质。

此次内存日上，英特尔先是宣布了两款傲腾新产品，英特尔傲腾 H20 混合式固态盘和英特尔傲腾固态盘 P5800 X，前者是专为轻薄型笔记本电脑和其他空间有限的 PC 平台而设计的，主打性能和容量存储的混合式固态盘，后者是用在数据中心存储领域的固态盘，也是英特尔首款运行速度最快的 PCle 4.0 固态盘。英特尔方面称，上一代傲腾固态盘 P4800X 产品的三倍以上，且 P4800X 目前已经在数据中心存储领域占据重要地位。

“英特尔傲腾固态盘通过高速缓存和高速存储的性能，加速应用，提高每台服务器的性能可拓展性，并降低时延敏感型工作负载的交易成本。” Navin Shenoy 评价道。

此外，英特尔还推出了代号为 “Crow Pass”的第三代英特尔傲腾持久内存，这是全球第一个采用 DDR 总线的持久内存解决方案，之后将配合英特尔的 Sapphire Rapids 平台一起推出。

对于结合后具体的性能提升，英特尔没有做过多的披露，不过搭配上上一代傲腾持久内存 200 系列的英特尔第三代显卡，每一个卡槽的总内存达到了 6TB，相比上一代显卡内存带宽提高了 25% 。由此看来 Crow Pass 是值得期待的。

广泛 “交友”，走向主流

Rob Crooke 在演讲中称英特尔正在引领非易失性存储领域的两大创新——傲腾和 NAND。不过随着 NAND 被割离，英特尔在存储市场的引领与创新，甚至是市场占比将更加依赖于傲腾技术。

Navin Shenoy 表示：“傲腾技术在很多不同的解决方案中加速数据。我们的客户正在以独特的方式利用傲腾技术，很多我们甚至都没想到过。他们看到了傲腾技术的优势，并了解如何通过技术加速运行环境，消除内存和存储拓扑中的障碍。”

英特尔也在这次活动上介绍了傲腾技术的生态建设情况，英特尔傲腾已经建立起全球范围内来自 OEM、CSP、OSV 和 ISV 的广泛生态系统的支持。据 Navin Shenoy 的介绍，通过英特尔傲腾固态盘，中国移动物联网公司提高了其 OneNET 智能边缘套件（OES）的性能，并加速了智能边缘计算平台的采用速度，可以高效处理企业物联网场景中的复杂需求。

另外，阿贡国家实验室（ANL）的 Aurora 受益于最快速的高性能计算存储，基于傲腾持久内存和开源 DAOS 框架，突破数据密集型工作负载面临的 I/O 瓶颈。

“英特尔傲腾是颠覆性的独一无二的技术，极具创新力，重新思考内存和存储解决方案。”具有颠覆性的傲腾，正在逐渐扩大它的朋友圈，走向存储行业的主流。

小结

英特尔在内存存储日上发布的 6 款内存与存储产品展示了英特尔在存储行业的了领先地位。目前来看，英特尔依旧是 NAND 和傲腾者两大非存储性领域的引领者。之后随着 NAND 业务被隔离，英特尔傲腾业务也基本成熟，这意味着英特尔依然将继续在存储行业占领一席之地。