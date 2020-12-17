继 Slack 后，Dropbox 和 MongoDB 有望成为下一个企业软件收购目标

轰动一时的大型收购往往会引发这样的讨论：谁将成为下一个收购对象？Salesforce 为 Slack 豪掷 280 亿美元的交易也不例外。这笔收购可能预示着，企业软件（即向其他企业出售软件和服务的公司）行业新一轮的整合浪潮即将到来。

针对 2021 年一系列可能的潜在收购，投资银行家、投资者和科技行业的高管们进行了一场头脑风暴。专家们提出的一些可能性包括微软收购 MongoDB，思科收购 Smartsheet，甲骨文（Oracle）或 ServiceNow 收购 Dropbox 或 Box。

上市科技企业的股票估值飙升可能会成为收购交易激增的一个重要影响因素，这不仅可以让巨头们利用股票为疯狂的收购提供资金，同时也可以降低其股票的稀释程度。企业股强劲表现的一个显著迹象是，包括 Salesforce、Zoom 和该领域其他重要企业在内的 BVP 纳斯达克新兴云指数（BVP Nasdaq Emerging Cloud Index）今年迄今为止上涨了近 90%，而纳斯达克整体涨幅却不到 36%。

独立投资银行家保罗 · 温斯坦（Paul Weinstein）在一封电子邮件中直言不讳地预测：“很快我们将见证更多的大规模交易。”

Zillow 前 CEO、投资人斯宾塞 · 拉斯科夫（Spencer Rascoff）表示：“尤其是在新冠疫情之后，企业软件领域肯定会出现更多的整合。”拉斯科夫还是 Supernova 的联席领袖，Supernova 是一家特殊目的的收购公司，目前该公司正在与企业软件公司洽谈收购和上市事宜。

尽管在今年早些时候，由于新冠大流行，并购交易几近停摆，但金融数据公司 PitchBook 预估，今年迄今为止，企业软件行业的并购及收购价值约为 710 亿美元，与去年全年大致持平。这一数字也包括了 Salesforce 与 Slack 的收购交易，这笔交易于本月早些时候宣布，但要到明年才能最终完成。

谁将成为 2021 年最有可能的买家？谁又是他们的目标？

首先，有必要排除一些可能性不大的业务合并。亚马逊、谷歌和 Facebook 等科技巨头均有涉足企业软件行业，但它们可能不会在这一领域进行大规模的收购，因为这些大企业已经受到反垄断审查。

而微软可能是个例外。与同行相比，微软公司最近面临的监管压力要小得多，而且它对于在企业软件领域进行规模较大的交易很有兴趣，2018 年，微软就斥资 75 亿美元收购了 GitHub。

对于微软来说，一个较小的目标可能是市值略低于 40 亿美元的 New Relic。New Relic 可以为微软的 Azure 云业务带来一系列提升，这恰恰是云市场中一个快速崛起的领域，其中就包括用于监控云应用性能的软件等。

投资银行 Spurrier Capital Partners 首席执行官克拉克 · 斯普瑞尔（Clark Spurrier）在一封电子邮件中表示，甲骨文、IBM、戴尔科技（Dell Technologies）和 VMware，所有这些在云计算领域奋起直追的科技公司也很有可能成为 New Relic 的最终收购者。

而微软面临的一个更加昂贵的交易目标，则是市值达 165 亿美元的云数据库公司 MongoDB。收购 MongoDB 可以为微软提供一种增强其在线数据库产品的方法，这恰恰是对抗其云服务领域最大竞争对手亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services）的重要手段。据一位知情人士透露，微软目前是 MongoDB 的主要客户。

除了微软之外，网络巨头、常年从事收购并购的思科系统公司（Cisco Systems）2021 年也将继续活跃在这一战场之中。很早之前就有传言称，思科对 Palo Alto Networks 十分感兴趣，后者是一家市值近 300 亿美元的网络安全公司。考虑到近年来，思科网络交换机和路由器销售部门的年销售额增长不平衡，一些分析师一直期待思科首席执行官查克 · 罗宾斯（Chuck Robbins）作出收购 Palo Alto 的决定，罗宾斯也可能会借此表明思科对网络安全问题的认真态度。

与此同时，思科也可能会选择进军协作软件领域，参与 Smartsheet 等公司的竞购交易。一位银行家表示，Smartsheet 是一款在线项目管理工具，目前市值超过 80 亿美元。投资人斯宾塞 · 拉斯科夫认为，新冠疫情的全球大流行使得远程工作呈现出爆炸式增长，这也将使得协作工具成为科技企业收购的优先事项。

拉斯科夫在一封电子邮件中表示：“思科的收购欲望已经令人难以置信。我预计，他们未来会收购更多面向员工的企业。”

除此之外，文件共享业务领域的 Dropbox 和 Box（市值分别接近 90 亿美元和 27 亿美元）也有可能成为明年企业收购的大热目标。克拉克 · 斯普瑞尔表示，这两家公司所处的领域太过分散，在这一领域中的企业的营收市盈率远远低于其他提供 “软件即服务”的企业。斯普瑞尔认为，这两家公司的潜在收购者包括谷歌，甲骨文，IBM， SAP 和 ServiceNow。

对于那些股价飙升的初创企业软件公司，也可以在 2021 年继续寻找交易机会。虽然 Zoom 首席执行官埃里克 · 袁（Eric Yuan）一直以来是凭借新产品开发而非收购交易而闻名，但他的视频会议公司目前市值超过 1100 亿美元，也可能成为一个潜在的收购者。据悉，Zoom 已经计划对其短信服务进行重大升级。Zoom 公司可以通过收购 Mattermost 或 Rocket 来提高业务的升级效率，而 Dropbox 和 Box 都在开发开源团队协作软件，在某种程度上类似于 Slack。

与此同时，市值超过 1050 亿美元的数据库软件供应商 Snowflake 公司也可能会考虑通过收购老牌企业、扩大收入。可能的收购目标包括私募股权公司 Thoma Bravo 于 2018 年收购的网络安全公司 Barracuda Networks，或云存储及数据备份公司 Backblaze。据报道，Backblaze 正在考虑进行 IPO，估值将达到 10 亿美元。

本文中谈到的所有公司要么拒绝就收购预测置评，要么没有回应置评请求。