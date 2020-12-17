手机变身车机导航遥控器，高德地图上线手车互联新功能

高德地图近日推出手机端与车机端相互联动的新功能，手机可以成为车机导航的遥控器。驾车过程中，车内使用手机高德，用户常规的导航操作均可自动发送到车机版高德，省去在车机上不太方便的操作和输入过程。

现在人们车内一般都有车机和手机两个终端，高德地图手车互联功能就是将两端的优势互补，让用户既可以享受手机操作的便捷性，又可以享受车内更大的中控大屏与更好的音响系统。

目前，该功能已支持大部分导航操作，包括更改目的地，增加途经点，更改路线及偏好设置，组队对讲，报平安等。

值得一提的是，该功能还支持使用智能语音助手，用户说 “你好小德”，就可以将手机端的语音助手唤醒，无须动手，仅通过语音指令，就可以进行地图导航操作，并自动在车机端中同步呈现。这种方式可极大地解放用户双手，导航途中双手不用离开方向盘，驾车操作更加高效、安全。

据了解，用户使用该功能，需将手机端高德地图升级至 V10.65 及以上版本，车机端升级至 V4.80 及以上版本，两端需登录同一账号，且均可联网。

手机和车机联动方面，早在 2018 年，高德地图就已适配苹果 CarPlay 车载系统，并成为国内首个支持 CarPlay 的第三方地图导航应用。