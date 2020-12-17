五部委联合发布通告：严打非法买卖电话卡银行卡违法犯罪类活动

IT之家 12 月 17 日消息 据人民网报道，近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，以 “零容忍”的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡 (以下简称 “两卡”)违法犯罪活动，进一步加强行业监管，在全国范围内对涉 “两卡”违法犯罪人员实施惩戒，深入推进 “断卡”行动，全力斩断非法买卖 “两卡”黑灰产业链条。

通告称，当前，非法买卖 “两卡”用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出，严重损害人民群众切身利益，严重侵蚀社会诚信根基。今年 10 月 10 日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展 “断卡”行动，严厉打击整治非法买卖 “两卡”违法犯罪活动。

截至目前，全国共打掉 “两卡”违法犯罪团伙 4592 个，抓获违法犯罪人员 7.1 万名，惩戒 5.7 万名非法出租、出借、出售、购买 “两卡”人员，取得了阶段性成效。

IT之家上月曾报道，据看看新闻报道，东莞长安公安分局捣毁了一个非法收购、贩卖手机卡的犯罪团伙，现场缴获手机卡数万张。据犯罪嫌疑人交代，这些卡绝大部分都是他们以 80 到 100 元一斤收购回来的 “废品”。他们会对这些手机卡进行测试，如果能够拨通的就是 “好卡”，假如显示欠费的，就往里面充值变成 “良卡”，而已销号的 “废卡”则丢弃处理。