摩拜彻底走了，但我更想念我的 99 元 ofo 押金了

摩拜单车，在活了不到六年之后，已经彻底退出历史的舞台。

2020 年 12 月 14 日晚 23 时 59 分，摩拜 App、摩拜微信小程序正式停止服务和运营——与此同时，摩拜 App 也从苹果 App Store 下线，摩拜的官方微信公众号也消失，原来的官网（mobike.com）也只显示：美团相见陪伴不变。

原有摩拜的一切，全部由美团 App 承接。

但非常诡异的是，摩拜单车 “死了”，它的老对手 "ofo 共享单车" 依然活着，其 App 还能下载并注册使用——只不过跟共享单车不再有任何关系，彻底变成了一个购物网站的导流 App，画风甚是迷人。

曾经的共享单车两大巨头，就这样剩下了一地鸡毛。

1、摩拜与 ofo：曾经的资本 "香饽饽"

在最初的两三年，摩拜和 ofo 生动演绎了一场共享单车领域资本驱动下的创业大戏。

相对来说，起源于北大校园的 ofo 出发得更早一些。一开始，凭借扫码、无桩、电子锁等崭新的产品理念，ofo 在社交网络爆红，并且无形中催生了 “共享单车” 的概念——此后不久，2015 年 3 月，ofo 获得了天使轮融资。

不过，摩拜单车起步也并不晚。

它背后的 "北京摩拜科技有限公司" 成立时间是 2015 年 1 月 27 日，而 ofo 虽然出发相对比较早，但它背后的 "北京拜克洛克科技有限公司" 一直在 2015 年 8 月 6 日才成立。

2015 年 10 月，资本几乎同步开始进入到 ofo 和摩拜的发展路径中；其中，摩拜当月获得了数百万美元的 A 轮融资，ofo 则获得了 900 万元人民币的 Pre-A 轮融资——当月，ofo 实现了 2 万辆的单车投放量，但摩拜单车还未上线。

实际上，当它们各自走向商业和资本的真正战场，已经是 2016 年。

2016 年 4 月，摩拜单车正式在上海上线，开启了共享单车城市运营的步伐——而 ofo 虽然起步早，但一直在专注于校园出行，到当年 10 月份才以北京和上海为起点进入到城市。但这里有一个大背景是：

2016 年，整个共享单车行业开始大面积爆发，有二十多家企业纷纷入局，而资本也开始密集地涌入到这个领域中。

图自：腾讯科技

不过，无论是 App 下载量，还是用户认可度，摩拜和 ofo 都是遥遥领先；当然更重要的是它们受到资本的热捧。本网注意到，2016 年，ofo 在 8 个月的时间里获得了 5 轮融资，其中最后一轮是 10 月份的 C2 轮融资，金额高达 1.3 亿美元。

而摩拜在 2016 的融资历程也不遑多让——业务上线 4 个月后，它在当年的 8 月到 10 月密集完成了 4 轮融资，其中在 2016 年 10 月的 C+ 轮融资中，美团 CEO 王兴以个人名义投资其中。

王兴的个人投资，成为摩拜单车最终与美团走向融合的一个伏笔。

2、烧钱大战中，摩拜和 ofo 的高光时刻

2017 年，共享单车行业经历了一个巨大的转折。

上半年，尽管烧钱已经成为共享单车众所周知的发展手段，但在资本的热捧之下，依然有人入局，最终形成了超过 40 家共享单车共存的局面——但毫无疑问，ofo 和摩拜单车依然是无可争议的头部。

尤其是它们获得资本支持和烧钱的能力。

2017 年上半年，摩拜单车在 1 月份和 2 份月获得数亿美元的三轮融资；ofo 也分别在 3 月和 4 月完成了 D 轮和 D+ 轮融资，金额高达数亿美元——这些动辄亿元的资本，为它们的生存和烧钱式扩张成功续了命。

2017 年 5 月，在多国青年评出的中国 "新四大发明" 中，共享单车与高铁、扫码支付和网购榜上有名——这成为以 ofo 和摩拜为首的共享单车行业的最后的高光时刻。

然而，下半年，以悟空单车停运为标志，共享单车开始迎来 "死亡潮"。

共享单车出现 "死亡潮" 其实是可以预知的，毕竟它太烧钱了，而资本是谁赢才帮谁的。有数据显示，2016 年和 2017 两年，中国数十家共享单车公司，其他多家加在一起烧掉的钱（16.2 亿），比不上 ofo、摩拜和永安行三家的零头。

当然，在 “死亡潮” 中，ofo 和摩拜作为头部企业，依旧是被资本托住的幸运儿。

2017 年 6 月，摩拜完成了 6 亿美元新一轮融资，创下共享单车行业诞生以来的单笔融资最高纪录，领头方是腾讯；2017 年 7 月，ofo 完成了 E 轮融资，金额超过 7 亿美元，领头方是阿里巴巴。

然而，2017 年的冬天，成为共享单车行业最冷的一个冬天。

在资本冷却、大量共享单车企业无以为继的情况下，就连身为头部企业的 ofo 和摩拜单车也出现了押金问题。

到了 2018 年 3 月，ofo 完成了 E2-1 轮融资，金额高达 8.66 亿美元，由阿里巴巴领投；但需要注意的是，ofo 将旗下共享单车抵押给阿里系企业用于融资，而融资规模达 17.66 亿元。

一个月后，摩拜单车作为一家独立创业公司的命运突然画上了句号——2018 年 4 月 4 月，美团以 27 亿美元的价格，将摩拜全资收购。

3、后共享单车时代，摩拜和 ofo 的两种结局

可以说，从摩拜单车被美团收购的那一天，共享单车行业的战争已经结束。

当然，战争虽然结束，但用户对于共享单车的需求继续存在，摩拜、ofo 等共享单车平台也依然有其存在自身的价值——只是共享单车作为一个创业领域的价值已经被看清被否认，已经不再受到资本的关注。

此后两年时间里，摩拜和 ofo 的两种结局让人唏嘘。

先看 ofo。

在 2018 年 3 月完成迄今为止的最后一轮融资之后，ofo 在此后两年多里的问题越来越多；其中在 2018 年 11 月，ofo 陷入严重资金危机，用户发现押金无法立刻退还——不仅如此，ofo 还以退押金为手段，上线过 "天天返钱"、P2P、押金变金币消费等活动。

与此同时，ofo 也通过卖线上线下广告、公众号接广告、试水滑板车、卖资产等多种方式试图自救，员工也裁员殆尽，而 CEO 戴威也被发布消费限制令。

值得一提的是，2018 年年中，滴滴 CEO 曾试图收购 ofo，被戴威拒绝；但到了 2019 年 6 月，处于破产边缘的戴威主动找到程维寻求收购，反被程维拒绝。

关于 ofo 的最新动态，则是中国消费者报在 2020 年 12 月的报道，其中显示，在 61 天的时间里，ofo 退了 46 个人的押金——按照这个速度计算，退完押金还要 988 年。

一句话：ofo 彻底烂尾了，而且是烂透了。

而摩拜呢？

其实很简单：就是在被美团收购之后，用了两年多的时间，慢慢地化身为美团的一个小型业务板块，而起作为独立品牌的所有外在特征并逐渐淡化——最终在 2020 年 12 月 15 日之前，摩拜单车（Mobike）这个品牌完全消失，成为历史的尘埃。

虽然这个过程中不免有些悲哀的色彩，但它究竟是稳妥的；而对于资本方和用户来说，摩拜单车终究还是给出了一个交代的。

对比 ofo 如今的一滩烂泥，摩拜单车的结局已经算是体面了。

4、共享单车，最终走向平台边缘

摩拜单车的故事，已经画上了句号。

作为曾经的标杆性共享单车品牌，摩拜单车彻底带走了当时只属于共享单车行业的历史荣光，而 ofo 则依旧以烂尾的面目苟延残喘——但不要忘了，共享单车这个业务并没有消失，它还继续存在，而且依然拥有用户价值。

只不过眼下，它彻底变成了一个边缘性业务。

客观地说，无论是美团的单车业务、滴滴的青桔单车还是阿里巴巴的哈罗单车，在现有的产品形态下，它们已经沦为这些大平台们的导流工作——谁想一下，在这三家开展共享单车业务的互联网平台中，谁会想着用共享单车来赚钱呢？

事已至此，只能说这是共享单车业务的宿命。

只不过，在与摩拜单车最终告别之际，我还是忍不住想问问 ofo：