Facebook 在各大报纸刊登第二个整版广告抨击苹果：称后者将使互联网变得更糟

IT之家 12 月 17 日消息 Facebook 对苹果即将推出的 iOS 14 隐私措施表达了更多的批评，该措施将要求用户同意为个性化广告目的追踪其活动。

Facebook 连续第二天在《华尔街日报》、《纽约时报》和《华盛顿邮报》上刊登整版广告，称苹果的隐私措施不仅会损害小企业，还会损害整个互联网。Facebook 表示，由于苹果的新政策，许多应用和网站将不得不开始收取订阅费，或者增加更多的应用内购功能来维持生计，使得互联网 “变得更加昂贵”。

广告中的全文：

苹果 vs. 免费互联网 苹果公司计划推出一个强制软件更新，将改变我们所知道的互联网：使其变得更糟。 以你最喜欢的烹饪网站或体育博客为例。大多数是免费的，因为他们显示广告。 苹果的改变将限制他们上线个性化广告的能力。为了维持生计，许多网站将不得不开始向你收取订阅费或增加更多的应用内购买，使互联网更加昂贵，减少高品质的免费内容。 除了伤害应用和网站之外，小企业界的许多人表示，这种变化对他们来说也将是毁灭性的，此时他们面临着巨大的挑战。他们需要能够有效地接触到对他们的产品和服务最感兴趣的人，以实现增长。 据德勤最新的一份报告显示，44% 的中小型企业在疫情大流行期间开始或增加了对社交媒体上个性化广告的使用。如果没有个性化广告，Facebook 的数据显示，一般的小企业广告主每花一美元，他们的销售额就会减少 60% 以上。 小企业值得被倾听。我们正在为我们的小企业客户和社区站出来与苹果抗衡。

Facebook 的广告最后附上了一个新的 “为小企业发声”页面的链接，小企业主可以在这个页面上表达对苹果变化的担忧。

在一封电子邮件中，Facebook 发言人表示，苹果此举 “不是为了隐私，而是为了利润”，“对一些人来说，为内容付费可能很好，但大多数人，特别是在这个充满挑战的时期，他们的预算中没有空间支付这些费用，”该发言人补充道。

“我们不同意苹果的做法和解决方案，然而我们别无选择。”Facebook 昨天表示，“如果我们不这样做，他们就会将 Facebook 从 App Store 中封杀，这只会进一步伤害那些依赖我们服务的人和企业。我们不能代表数百万使用我们平台发展的企业承担这种风险。”

苹果在回应 Facebook 的声明中表示：“我们相信，这是一个站在用户立场上的简单问题。”并补充说，“用户应该知道他们的数据何时被收集并在其他应用和网站上共享 -- 他们应该可以选择是否允许这样做。”具体来说，从明年年初开始，用户在 iOS 14 上打开应用时，将被提示允许或拒绝广告追踪。

IT之家了解到，苹果表示，欢迎应用内广告，并不是禁止追踪，只是要求应用必须获得用户的明确同意才能追踪用户，以达到个性化的广告目的，为用户提供更多的控制权和透明度。

《Facebook在多家报纸刊登整版广告：抨击苹果调整数据政策》