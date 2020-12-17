盘点数码圈的起名鬼才：能被你猜到算我输

最近我们一直在准备极客之选 2020 年度产品评选，查一些产品时正好可以了解各个品牌对不同系列的命名，有的产品线命名逻辑很清晰，一眼就能找到对应的新品，而有的真是得恶补一下历史知识才行。

有的产品命名已经被大家吐槽很多次了，但就是不改，而有的其实只要你弄明白它的命名逻辑，就很容易能分清定位。这篇文章就来给大家盘点一下，那些「瞎命名」的数码产品。

左右横跳：索尼 Xperia

先来说说大家最熟悉的手机（主要说智能手机时代），其实早期的手机命名很清晰，数字代表更迭，Plus 是更大，Pro 是更强，人们很容易就能找到自己想要的对应机型，但是有些品牌并不按常理出牌，比如索尼。

想把索尼手机的整个命名逻辑讲清楚，可能得单写一篇文章才行，因为它经历了多个时期，涉及的产品很多。单说旗舰机系列，2013 年开始是 Xperia Z，后面跟数字，Compact 代表小尺寸，Z5 这代开始有了 Premium 机型，配备一块 4K 显示屏。

索尼 Xpreia Z3

2016 年开始用 XZ 系列取代 Z 系列，一直到 XZ3。

索尼 Xperia XZ1

2019 年，索尼移动推出了架构重新整合后的第一款产品——Xperia 1，新命名暗示了它是「One Sony」战略真正集大成的作品。Premium 机型被取消，Xperia 5 则代表小屏旗舰，类似之前的 Compact 机型，Xperia 10 是中端。后面的升级是在阿拉伯数字后面加罗马数字，Xperia 1 II、Xperia 5 II、Xperia 10 II。

索尼 Xperia 1 II

索尼手机的迷之命名，一方面是为了和相机系列统一，另一方面也要归结于索尼自己的「任性」，战略方向一改再改。目前只要知道，数字越小代表越强就好了。

数学鬼才：诺基亚

最复杂的说完了，其它的都算是「小巫见大巫」。比如 HMD 领导下的诺基亚手机，从 1-9 数字越大代表越高端，之后的更新直接在数字后加小数点。

想找诺基亚目前的高端手机还算简单，看数字大小就好，至于复刻机型大多还沿用了功能机时代的命名，那就需要翻翻历史了。

Nokia 9 PureView

星巴克卧底：当代智能机

最近的手机命名又出现一种「怪象」，就是同系列机型会推多个版本，中杯、大杯、超大杯。这也导致之前容易区分的后缀变得「通货膨胀」，就连命名一直很克制、有规律的苹果，也出现了「Pro Max」这样的称呼。

这反映了手机行业充分竞争的状态，品牌在各个细分领域都力求覆盖更多人群。虽然近两年已经有子品牌来分担划分人群的重任，但目前来看依然混乱，系列定位一调再调，有的换层皮就是新机型、国际版机型，小米旗下 Redmi 品牌的 Redmi K30 更是被戏称为「K30 宇宙」。

留给手机品牌的后缀不多了，但混乱总比消失要好。

缩写狂魔：索尼耳机

回过头再说说索尼，索尼耳机的命名也一直是被吐槽很多。比如最新的索尼 WH-1000XM4，WH 是什么？1000X 是什么？M4 又是什么？为什么要搞这么长 ...... 其实只要搞清楚它们各自代表的含义，就全都明白了。

索尼 WH-1000XM4

前面字母缩写代表分类，WH（Wireless Headband）是无线头戴、WI（Wireless In ear）是无线颈挂、WF（Wireless Free）是真无线、SP（Sports）是运动 ......1000X 代表无线降噪系列，后面的数字是迭代。

造字大师：韶音耳机

耳机界的另一个起名「鬼才」是韶音，骨传导耳机本来就够小众了，他们每个系列都要起一个复杂的产品名，比如 Aeropex、Xtrainerz，别说记住了，有的念都念不对，近两年才开始往简单化处理。爱好者和媒体通常都以型号名区分每个系列，比如 AS800 对应 Aeropex、AS660 对应 OpenMove。

韶音 AEROPEX

复杂的命名对于品牌传播不是一件好事，当然也有为了方便宣传，刻意不按规则命名的例子（比如骁龙 888）。对于命名的重视也是品牌体现「用户体验」的一部分，之前很多数码产品直接拿内部代号当产品名，因为那时候渠道为王，品牌宣传、粉丝基础没有那么重要。现在就不一样了，起一个朗朗上口、容易传播的名字，有时比产品本身更重要。