全国网吧开机量萎缩五成，电竞成救命稻草

IT之家 12 月 17 日消息 据 21 世纪经济报道，从正在广州举行的 2020 年度中国游戏产业年会分论坛上获悉，来自于中国互联网上网服务行业协会的统计数据显示，今年上半年国内的上网服务场所数量下降到了 10.2 万家，终端下降到 968 万台，较去年大幅度下降。

数据还显示，上半年，国内市场网吧的开机量也萎缩显著，仅为 12 亿次，同比下滑幅度超过 50%。相比之下，2019 年全年，国内上网服务场所的开机量为 52 亿次。据悉，其中有 50 亿次开机行为为了是打游戏。

用户数据显示，2020 年国内上网服务场所的主要消费群体还是以男性为主，但呈现出年轻化的趋势。年龄在 21-24 岁之间的用户比例从 28% 上升到了 34%。

不过，中国互联网上网服务行业协会的副秘书长陈晓波指出，随着国内疫情得到控制，下半年网吧的上座率反弹明显，呈现显著回暖态势。“今年二季度开始，伴随着游戏内容厂商陆续开启举办各类电竞赛事，网吧开机率逐步上升，因为这些赛事大部分在网吧展开的。”承接电竞赛事之后，网吧正在成为游戏营销的重要线下载体。不少网吧成为了游戏厂商的联运公司，每年带来的营收体量可以达几个亿的规模。

IT之家了解到，根据 GamesIndustry 的相关统计，在 2019 年移动端的游戏收入已经占据了游戏这个产业的 46% 的市场，而主机所占的份额只有 30%，PC 端所占的份额仅仅只有 24%。