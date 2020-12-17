《我被美团会员割了韭菜》冲上微博热搜

最近，一篇《我被美团会员割了韭菜》在各大网站刷了屏，今日下午也冲上了微博热搜。

该文中提到美团会员的配送费居然比非会员的还要贵，且这种现象在其他外卖平台上也同样存在，这一现象引起了网友热议。

网友也借此吐槽：

国家才刚出台了互联网反垄断法，美团外卖就敢顶风作案了，佩服佩服！

一边收会员费，一边割韭菜

所以，究竟怎么回事呢？

文章中介绍，作者在开通美团外卖会员后，发现常点的一家店铺，其配送费由平时的 2 元变为了 6 元。

图片来自公众号漂移大叔

嗯？？这是什么操作，开通会员，配送费还长了？

一定是打开方式不对。

于是，作者又尝试点开了在美团上的同一家店铺，同一配送地址，并且在同一时间点单。

魔幻的一幕出现了。

会员账号的配送费依旧是 6 元，而非会员账号仅为 2 元。

图片来自公众号漂移大叔

这是什么情况？？看来一定要找客服讨个说法了。

作者找到美团客服提出了自己的疑问：

▲图片来自公众号漂移大叔

开通会员配送费变成了 6 元，请解释一下。

美团人工客服只说了一句稍等然后就结束了服务 .....

紧接着，美团电话客服行动了。

第一个电话客服专员表示，您的情况我们已经记录，我会向我的主管反应；

第二个电话客服表示愿意补偿十元红包。电话客服主管则表示已超出他的处理范围，会向更高级管理人员反映。

图片来自公众号漂移大叔

而事情过去了 3 天，事情依旧没有得到解决。

此外，文章中还提到，不仅是一家店这种情况，一部开通美团外卖会员的手机，附近几乎所有外卖商户的配送费，基本都要超出非会员配送费 1~5 元不等 。

网友：美团外卖，割啥都快

事件曝光后，网友们也坐不住了，纷纷站出来控诉。

好气啊，以后再也不买美团的会员了。 这不就是明摆的大数据杀熟吗？

也有人控诉，其实其他电商平台也存在这一情况。

当然，也有人提出了自己担心的问题，微博认证为新浪财经专栏作家的向小田表示：

看了《我被美团会员割了韭菜》这篇文章，最让我担心的事情还是发生了。 当然不是说办了会员之后，配送费比非会员贵这件事本身。 而是说，互联网公司对会员采取这种操作，背后一定是有一套商业逻辑和产品逻辑在里面的。 这个商业和产品逻辑才是最让人感到担心的。 会不会出现这样一种局面，当互联网公司通过烧钱，在社区团购买菜这个市场形成了寡头的局面之后。 你必须办会员，只有办了会员，你才能够享受到优先级的配送。不办会员，送菜速度都慢了。 你爱吃的蔬菜水果，你发现不是涨价了，是必须要在会员上再办一个星钻会员，才能吃到，不然没有。 你想我不在网上买了，我到菜市场去买，结果到了菜市场，他们说，我们是互联网公司指定菜场，买单要用 App ，不然价格贵 1.5 倍。。。 你想贵就贵点，就用现金支付，这样看不到我的大数据了，结果菜场门口的人脸识别认出你来了，原来你是会员啊，对不起你买的那个东西是星钻会员特供。。。

在网友们的一致控诉下，认证为美团信息安全工程师的知乎网友也站出来为美团说话：

美团外卖回应：与会员身份无关，系定位缓存有偏差

今日下午，针对用户反馈的 “会员和非会员配送费差异”问题，美团外卖回应称，文中提到的配送费差异与会员身份无关，是定位缓存偏差导致。用户实际下单的配送费，会按照真实配送地址准确计算，不受影响。

针对定位缓存的问题，美团外卖回应表示正在积极改进，“目前，产品和技术同学已经成立专门团队，正在与用户进一步沟通解决问题，提升产品和服务水平。”

在回应声明中，美团外卖也向用户表达了歉意，“毋庸置疑，定位缓存问题导致配送费预估不准，是我们的问题，这里向用户诚恳致歉。”

而截至发稿，本网也发现目前美团外卖会员和非会员的配送价格已经一致了。

附美团外卖声明全文：

关于 “会员和非会员配送费差异”问题的说明

近日有用户反馈 “会员和非会员配送费差异”问题，我们立即联系了用户，并赴现场调查分析。经查，文中提到的配送费差异，与会员身份无关，我们也通过与用户进一步确认，是由于软件存在定位缓存，错误地使用了用户上一次的历史定位，与用户实际位置产生了偏差，导致了配送费预估不准。在实际下单时，会按照真实配送地址准确计算，不受影响。

毋庸置疑，定位缓存问题导致配送费预估不准，是我们的问题，这里向用户诚恳致歉。目前，产品和技术同学也已经成立专门团队，正在与用户进一步沟通解决问题，提升产品和服务水平。

《美团回应 “杀熟会员”称定位偏差导致，当事人不认同》