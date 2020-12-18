分析师：苹果有望在 2021 年售出 2.5 亿部 iPhone

IT之家 12 月 18 日消息 Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾夫斯（Daniel Ives）在一份给 AppleInsider 的投资者的报告表示，从供应链来看，用户对 iPhone 12 系列的需求甚至超过了此前的最乐观的预期。唯一能与之媲美的是 2014 年的 iPhone 6。

“最近几天，我们的 TMT 团队对亚洲的 iPhone 供应链进行了相关调研，根据目前 iPhone 12 5G 需求来看，我们对于 iPhone 行情的走势看法越来越乐观，现在甚至超过了（此前预计的） 21 财年的 ‘牛市情景’。”

IT之家了解到，目前苹果销售记录是 iPhone 6 在 2015 年创下的 2.322 亿部 iPhone。

据其调查，供应链预计 12 月当季 iPhone 的总出货量将达到 9500 万部…… 如果这一趋势在（圣诞）假期当季保持下去，艾夫斯预计苹果的出货量将在 2021 年 “超过 2.4 亿部”与 Wedbush 和华尔街预测相比，大约增长了 35%。

这位分析师直言，苹果明年 iPhone 最高出货量可能达到约 2.5 亿部。iPhone 12 超级周期将在未来几个月内对苹果股票构成重大利好。

此外，他还认为，苹果在 2021 年发布的所有 iPhone 型号预计都将会配备 LiDAR 传感器。

这位 i 分析师还重申了他们对于 iPhone“超级周期”的观点（全球 9.5 亿台 iPhone 中约有 3.5 亿台处于换机期）。鉴于中国市场需求强劲且实力雄厚，艾夫斯认为，苹果当前的发展轨迹意味着一个 “前所未有的升级周期”。

基于此，苹果股价昨日收盘涨 0.89%，市值超 2.19 万亿。