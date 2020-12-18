美股全线收涨，拼多多上涨 3.08%，哔哩哔哩涨超 4%，趣头条大跌 10%

北京时间 12 月 18 日消息，投资者对新冠肺炎刺激法案的乐观预期，推动美股收高。三大股指收盘均创下纪录。截至收盘，道指涨 148.83 点，涨幅为 0.49%，报收 30303.37 点；标普 500 指数涨 21.31 点，涨幅为 0.58%，报收 3722.48 点；纳指涨 106.56 点，涨幅为 0.84%，报收 12764.75 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

Q3 业绩令人失望，趣头条股价大跌逾 10%

昨天发布令人失望的第三季度财报后，今天常规交易中趣头条股价下跌 0.26 美元，跌幅为 10.4%，报收于 2.24 美元。自因发布可疑广告 7 月份遭到央视批评以来，趣头条一直没能恢复元气。由于 7 月份应用被多家安卓应用商店下架两周，第三季度趣头条月、日活跃用户双双出现下降，导致第三季度业务大幅减速。营收下降 20% 至 1.664 亿美元，低于分析师预期的 2.125 亿美元，符合公司预期下限。不过，通过大幅减少支出，趣头条亏损由上年同期的每股 0.44 美元减少至 0.07 美元，好于分析师的预期。趣头条预期第四季度营收将下降 25% 至 26%。

爱奇艺公布可转债利率和增发股价

爱奇艺今天公告称，本金为 8 亿美元、2026 年到期的可转债利率为 4%，增发 4000 万股美国存托股的发行价为 17.5 美元。爱奇艺每股美国存托股代表 7 股 A 类普通股。根据协议，承销商可以在 30 天内再买进价值 1 亿美元的可转债和 600 万股美国存托股。可转债利息每年支付两次，时间分别为每年 6 月 15 日和 12 月 15 日，第一次支付利息时间是 2021 年 6 月 15 日。这批可转债到期时间为 2026 年 12 月 15 日。转换为美国存托股时，每 1000 美元债券可转换为 44.8179 股美国存托股，相当于每股美国存托股 22.31 美元，比上述 17.5 美元的增发价高出约 27.5%。转换率在一定条件下是可以调整的。爱奇艺计划利用通过这次发行可转债和增发美国存托股募集的资金，丰富内容、强化技术、增加流动资金，并用于其他一般企业用途。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

美国又有 38 个州对谷歌提起反垄断诉讼，股价跌近 1%

38 个州的总检察长当地时间星期四起诉了谷歌，指控被告通过不利于市场竞争的协议和行为，维持其在搜索引擎和搜索广告领域的垄断地位。爱荷华州总检察长汤姆 · 米勒（Tom Miller）表示，由他领衔的 38 名州总检察长，起诉谷歌 “违反了《谢尔曼法案》”。起诉书称，谷歌不断 “偏爱”其平台上的广告，以牺牲广告客户和消费者利益为代价，提高了其利润。起诉书还指出，“谷歌利用收集的海量数据，强化进入门槛，打压可能对其搜索广告垄断地位造成威胁的公司。”原告还指控称，谷歌寻求垄断消费者使用通用搜索引擎的新途径，例如通过智能冰箱、电视或汽车使用搜索引擎。就在昨天，10 名共和党州总检察长在位于得克萨斯州的联邦法院对谷歌提起诉讼，指控谷歌非法打压广告技术市场上的竞争。10 月份，美国司法部对谷歌提起了反垄断诉讼。欧盟有条件批准了谷歌收购 Fitbit 的交易，未来 10 年，谷歌不得将通过 Fitbit 设备收集的用户数据用于广告业务，确保竞争对手的可穿戴设备可以在其安卓手机平台上运行。欧盟对这一交易进行了长期调查，重点是用户数据收集以及安卓对其他厂商可穿戴设备的支持。今天常规交易中，谷歌母公司 Alphabet 股价下跌 15.1 美元，跌幅为 0.86%，报收于 1747.9 美元，盘中一度探底 1738.79 美元。

标普上调特斯拉信用评级、上海工厂投产 Model Y，股价涨超 5%

在一段无人机拍摄的特斯拉上海超级工厂视频中，赫然出现 40 辆 Model Y。在此之前，特斯拉上海超级工厂只生产 Model 3 车型，但特斯拉最近又完成部分厂区建设任务，新建厂区专门用来生产 Model Y。这将有助于上海超级工厂完成 2021 年产量达到 55 万辆的计划，而 2020 年整个公司的生产计划才只有 50 万辆。Model Y 车型在美国非常受欢迎，预计中国市场的需求也会相当高。目前尚不清楚上海产 Model Y 使用哪种型号电池，预计会与 Model 3 相同。标普全球评级公司当地时间星期四将特斯拉信用评级由 “BB-”上调至 “BB”，距离投资级评级只有 “二步之遥”，并给予积极展望。标普分析师称，“不断增加的流动性，大幅降低了特斯拉的财务风险”。特斯拉最近增发价值 50 亿美元股票，今年早些时候增发了价值 73 亿美元的股票。标普分析师表示，今年年底时特斯拉持有的现金及现金等价物将超过 190 亿美元，净债务降低到 “基本为 0”的水平，“另外，特斯拉在持续提高运营效率，在拓展全球市场方面也取得了进步。”特斯拉获得积极展望意味着，标普全球评级公司未来 12 个月再次上调该公司信用评级的可能性至少为三分之一。明天特斯拉将正式进入标普 500 指数。今年以来，特斯拉累计上涨 676%，远高于标普 500 指数 14% 的涨幅。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 33.13 美元，涨幅为 5.32%，报收于 655.9 美元，创下有史以来新高。