三星上架 Galaxy Book Ion 2 和 Notebook Plus2： 4496 元至 14559 元

IT之家12月18日消息 三星今日在韩国市场推出了三款笔记本电脑，均通过 Intel Evo 平认证。除 Galaxy Book Flex 2 二合一外，还有 Galaxy Book Ion 2 和 Notebook Plus2 两款机型。

Galaxy Book Ion 2 是一款高档的超薄设计笔记本电脑，纯白机身，长 33.7 厘米 (13.3 吋)，厚 12.9 毫米，重 970 克，方便携带。而 15.6 吋的版本长 39.6 厘米，支持内存和 SSD 扩展。

15.6 吋的三星 Galaxy Book Ion 2 同样搭载英特尔 11 代酷睿处理器，可以根据使用者的需要选择核显和独显。售价从 138 万韩元到 244.5 万韩元不等，直接换算约合人民币 8218 元至 14559 元。

IT之家了解到，另外一款 Notebook Plus2 则是一款简单设计的笔记本电脑，拥有点阵式键盘，支持内存和 HDD 拓展，可选英伟达 GeForce GTX 1650 TI 或 MX450 独显。

Notebook Plus2 长约 39.6 厘米 (15.6 吋)，提供迷雾灰和白粉两种配色，搭载 GTX 1650Ti 独显的版本还有一个额外的 “黑刀”版本可选。根据参数不同，售价自 75.5 万韩元至 194 万韩元不等，约合人民币 4496 元至 11553 元。