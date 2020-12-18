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首页 > 游戏之家>游戏快报

《微软模拟飞行》玩家数量达到 200 万

2020/12/18 15:06:54 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月18日消息 拥有长达 38 年历史的飞行游戏《微软模拟飞行》，今年 8 月更新了最新的 2020 版。据外媒 MSPoweruser 报道，昨日微软宣布这款游戏玩家总数达到了 200 万。就在今年早些时候，微软这款游戏的销量刚刚超过 100 万部，今年玩家数量的快速增长得益于 2020 年新版本游戏的发布。

《微软模拟飞行》的负责人乔格 · 纽曼（Jorg Neumann）昨日公布了这款游戏的统计数据：

  • 玩家们在游戏中总共拜访了 72% 的地球表面

  • 游戏中的飞行架次超过 5000 万次

  • 玩家们总共飞行了 35 亿英里，相当于地球至太阳往返 19 次

  • 7000 名玩家已经拜访过微软位于华盛顿州雷德蒙德的总部

  • 爱好者们已经在游戏直播平台 Twitch 上观看了超过 970 万小时

乔格 · 纽曼表示，“看到人们对《微软模拟飞行》的热情，我感到非常荣幸。有这样一个高参与度的社区，能够帮助我们不断听取反馈，不断改进模拟的质量。”此外，这款游戏还在积极开发包括 VR 在内的新特性，将在不久的将来更新。

IT之家了解到，《微软模拟飞行》还将在明年登陆 Xbox Series X、Xbox Series S。这款游戏可以通过 Xbox Game Pass 订阅进行游戏，订阅该服务的玩家可以不必单独购买。

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关键词：微软模拟飞行

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