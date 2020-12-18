贝索斯蓝色起源将于明年夏天交付首个可飞行火箭发动机

据报道，联合发射联盟（United Launch Alliance，简称 ULA）首席执行官表示，预计到明年夏天，将会收到亿万富翁杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）的蓝色起源（Blue Origin）公司提供的两个新火箭引擎。联合发射联盟是一家由波音（Boeing）公司和洛克希德 · 马丁（Lockheed Martin）公司联合打造的合资火箭企业。

此外，ULA 也是五角大楼为国家安全卫星提供发射服务的最大承包商。ULA 公司最初预测，2020 年的这批运载火箭将于 2021 年初进行首次飞行，但由于出现了开发障碍，这一计划被推迟了。

ULA 首席执行官托里 · 布鲁诺（Tory Bruno）表示，在 ULA 下一代火神火箭（Vulcan rocket）中安装 Blue Origin 公司可重复使用的 BE-4 发动机，将使其在 2021 年底首次发射名为 “隼鸟（Peregrine）”的月球着陆器。目前，火神火箭已经赢得了 2027 年一系列重要的美国国防任务。

周四，布鲁诺在电话中告诉记者：“这是我们现在的期望，隼鸟将于 2021 年第四季度进入太空。”

2018 年，ULA 选择蓝色起源公司的 BE-4 为 Vulcan 提供动力。Vulcan 是一种两级大推力重型火箭，将取代 ULA 的 Atlas 5 主力。

然而由于发动机复杂的单轴涡轮泵出现问题，Blue Origin 公司 BE-4 的交付被推迟了。涡轮泵是火箭发动机的一部分，在点火时以 8 万马力向火箭发动机注入易燃推进剂。

布鲁诺说：“这些挑战现在都已经过去了，我们对最终的配置非常有信心。”