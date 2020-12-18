手机版鸿蒙到底能做什么：像乐高能灵活组装

尽管华为一再强调鸿蒙（HarmonyOS）不是为手机而生，但 “手机什么时候能用上鸿蒙”依然是外界最关注的问题。

不可否认的是，手机作为华为”1+8+N”全场景战略的核心入口，用上鸿蒙也只是时间问题。于是，在 2020 年接近尾声之际，我们看到了面向开发者的手机 HarmonyOS 2.0 Beta 版的闪亮登场。

当然，普通用户如果想尝鲜的话恐怕还要再等等，但实际上，我们已经可以在不少产品和场景中体验到这套新系统，比如在双 11 发售的九阳豆浆机、美的烤箱等，还有深受用户喜爱的 “多屏协同”功能，在它们的背后都离不开鸿蒙的分布式技术。你说用这些产品的时候都没有意识到它们和鸿蒙有关？没有感觉就对了，因为在不同场景中把多个设备和手机自然而然地融合在一起，正是鸿蒙想做的事。

理解鸿蒙，说难很难，光一个 “分布式”就足以让人云里雾里；但理解鸿蒙，也可以很简单，有人将其比喻为 “活字印刷术”、有人说它像乐高，其共性都是灵活组装。

通俗地讲，鸿蒙的分布式技术，就是将各类硬件根据需要随意组装，手机可以调用电视、电脑的大屏幕，电脑也可以调用手机的摄像头拍照、扫码。对于大部分没有屏幕的 IoT 设备而言，手机屏幕就是最好的操作面板，例如前面提到的搭载了鸿蒙的烤箱、豆浆机等，用手机即可直观、方便地进行各种操作，获取电器的运行状态。

一句话，“一台设备不够，多台硬件来凑”。

对照华为此前公布的时间表，可以看出鸿蒙的开源一直在按计划稳步推进中。2020 年 9 月 10 日起，HarmonyOS 将面向智慧屏、可穿戴设备、车机等 RAM 在 128KB-128MB 终端设备开放源代码；2020 年 12 月首先向开发者发布手机 HarmonyOS 2.0 开发者 Beta 版本，提供开发环境、工具、模拟器和开发文档；2021 年 4 月底前，向 RAM 在 128MB-4GB 终端设备，包括平板、低内存手机等开源，并在适当时候发布商用版本；2021 年 10 月以后，面向 4GB 以上所有设备开源。

如今，搭载鸿蒙的 IOT 设备在逐步增加，开发者也用上了手机版 HarmonyOS 测试版，我们有理由相信，明年面向普通用户的鸿蒙手机也将如期而至，那么届时我们又可以有哪些期待？搭载鸿蒙的手机和其他设备又能碰撞出怎样的火花？

前面我们说过，在鸿蒙系统下，不同设备的硬件可以随意组装，其实也可以理解为，对鸿蒙而言，并不会有手机、电脑、电视、IoT 之分，因此开发者也不再受限于原来的手机硬件和开发模式，这就带来了巨大的想象空间。

以现在最火的电商直播为例，华为官方给出的鸿蒙应用示例是主播在直播过程中，可以仅通过手机就轻松切换各个镜头，这是站在主播和商家的角度，而作为消费者，我们完全可以期待开发者适配鸿蒙后，我们能够一边在电视上看直播，一边用手机下单；还有很多商家一直在尝试的 AR 试妆、AR 试衣，手机的屏幕毕竟太小，如果能用电视或电脑的屏幕查看效果，是不是会有更好的体验？

《原神》游戏火爆全球，但也有很多玩家望着手机上的低分辨率画质流下了眼泪，如果能用上家里的 4K 智慧屏，别说一个《原神》，十个都跑得动。

需要注意的是，所谓硬件，不单是指摄像头、屏幕、传感器这些具有物理形态的组件，也包括硬件的算力。

在健身房挥汗如雨后，到底消耗了多少热量、跑了多远的距离、举了多重的铁？一般来说，我们也就只能结束锻炼后在机器上看一眼，但借助分布式技术，这些数据都可以无缝传输至手机，不仅能永久保存，还可以由手机进行分析、解读，告诉用户健身的时长、力度是否合适，健身期间的身体状况如何，甚至能制定合理的健身计划。

而这一切，厂商要做的仅是在华为提供的框架和平台进行简单的开发，并不需要从头到尾做一款应用。

现在尚不能断言鸿蒙采用的分布式技术就是结束 IoT 市场碎片化的最优解，但鸿蒙无疑提供了新的思路，用统一的标准连接不同终端设备，实现不同设备硬件能力的互补、简化用户使用步骤，并在提升使用体验的同时令厂商有可能提供一站式服务。因此，说鸿蒙是一款划时代的操作系统一点不为过。

当然，鸿蒙对单个硬件能力的释放和挖掘远不止于此，由此带来的改变将是颠覆性的，以上的畅想不过是抛砖引玉。打造操作系统绝非易事，建立起生态更是难上加难，当更多的设备、厂商和开发者加入鸿蒙生态后，融合的不仅是设备，还有与生活、工作、娱乐、健康等方方面面相关的数据，届时一定会有超出我们想象的体验和产品，而迎接我们的，必将是一个万物互联的新格局！