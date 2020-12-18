微软为 GitHub 去除不必要的 cookie，将不会弹出提示横幅

IT之家12月18日消息 此前用户在访问 GitHub 网站时，每次都会弹出提示 cookie 的横幅，用户需要单击 “允许”或 “拒绝”来让它消失。近日微软宣布将在 GitHub 网站移除所有不必要的 cookie，这样就不会弹出提示横幅来干扰用户。

根据欧盟及一些其它国家和地区的法规，网站如果想利用本地的 cookie 进行必要的信息储存、收集用户访问站点的资料，需要弹出提示横幅来提示。

IT之家了解到，cookie 文件是网站保存在本地的文件，包含了用户访问网站的一些信息，关闭浏览器以后也会保留。这样可以方便经常访问同一个网站的用户，进行自动登陆等操作。一些 cookie 文件也用于网站浏览的分析以及针对性的广告显示。

GitHub 的负责人纳特 · 弗里德曼（Nat Friedman）在一篇文章中解释为什么要进行这一操作。他表示，在 GitHub 我们想要保护开发者的隐私，我们也发现 cookie 提示条非常地烦人。所以我们寻找了一个解决方法，那就是移除不必要的 cookie 功能，十分简单。

由于删掉了不必要的 cookie，GitHub 不必再向第三方分析服务发送信息。弗里德曼强调，“GitHub 不用任何 cookie 来显示广告，或者跟踪用户的浏览，此前没有这么做，将来也不会这么做。”