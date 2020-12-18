除了 M1 芯片，2020 的笔记本行业还有这些大事记

本以为在手机等移动设备的冲击下，笔记本已经没多少新鲜感了，但这几年来，PC 市场份额一路回升，软硬件产品创新不断，笔记本这个「老物件」似乎依旧充满各种可能性。尤其是在 2020 年，线上办公和远程教育为市场注入了全新动力，AMD、Intel、NVIDIA 等顶级制造商不断祭出杀器，而以联想、华为为代表的终端厂商也不断推陈出新，带来不少真香的产品。所以在年末的时间点上，我们有必要去回顾一下，这一年中笔记本界发生的那些有趣变化。

AMD 翻身造福人民

群众翻身的 AMD，让消费者买到了以前不敢想的产品。

AMD 在移动领域的翻身并非一蹴而就，就不说低迷的 APU 时期了，光是 Ryzen 也是经过两年迭代后才达到了如今的水平。AMD Ryzen 最早从 2018 年初开始试水移动端，当时的产品是 Ryzen 2000 系列（R5-2500U / R7-2700U），初期支持的品牌比较少，荣耀是其中最积极的厂商，它推出的 MagicBook 14 在当时大受欢迎。

▲采用 AMD Ryzen 2000 系列的荣耀 MagicBook 14

产品表现上，Ryzen 2000 系列相比同期的第 8 代酷睿，在性能和稳定性方面存在一些差距，功耗控制也算不上出色，但它的成本低廉，极大降低了轻薄本的价格门槛，当时只需花费 3500 左右就能买到一台配置无短板的笔记本，要比同定位的酷睿机型便宜 1000 元左右，有着很大的价格优势，于是「AMD,YES」的口号从那时起又喊响了。

在性价比上找到突破口后，Ryzen 轻薄本收获了第一批用户，后续的 Ryzen 3000 系列也持续了这样的产品路径，直到 2020 年，AMD 厚积薄发，推出了基于 ZEN2 架构的 Ryzen 4000 系处理器。在 ZEN2 架构和 7nm 工艺下，锐龙 4000 系处理器实现了性能上的质变，同时，稳定性和功耗控制明显进步，而且还进一步完善了产品矩阵，从轻薄本到游戏本，甚至是创意设计 PC，AMD 都能拿出与英特尔相对标的产品，并且在性能上做到了对第 10 代酷睿的碾压。

▲采用 AMD Ryzen 4000 系列的华为 MateBook 14

Ryzen 处理器也由此获得更多品牌的支持，联想小新、荣耀 MagicBook、华为 MateBook 是它的忠实拥趸，这些机型牢牢把握着 5000 元以下主流市场，提升了入门级轻薄本的体验，除此之外，Ryzen 笔记本的定位还进一步上探，在联想 YOGA 14s、华硕灵耀 14s 这些中高端轻薄本上也有应用，不过最出色的要属万元级的 ROG 幻 14，这意味着 Ryzen 向专业领域发起冲击，也是对 Ryzen 处理器的最大肯定。

当然了，现在的 Ryzen 并非完美，它虽然降低了轻薄本的价格门槛，提供了出色的体验，但在某些专业领域仍然不及酷睿处理器，例如对虚拟化技术支持较差、对内存依赖性很强、很多专业软件也缺少独特的优化，不过随着 Ryzen 市占率的不断上升，相信会逐步得到解决。

创意设计 PC 成产品新风向

正如几年前《绝地求生》的火热使游戏本的发展迎来「第二春」一般，如今极盛的文化娱乐市场对创意内容的要求越来越高，同时个人创作者群体不断壮大，这些强盛的需求直接催生了创意设计 PC 品类的爆发，也成为 2020 年笔记本发展的主流方向。

苹果 MacBook Pro 和戴尔 XPS 15 就是这类产品最早的代表，只是过去它们属于高端小众群体，而大部分普通用户可能会退而求其次，选择台式机或者笨重的游戏本。但从今年开始，在 Intel 和 NVIDIA 的支持下，越来越多类似的产品开始面市。Intel 和 NVIDIA 在去年分别提出「创意设计 PC」和「NVIDIA Studio」的认证，凡是通过这些认证的笔记本，对创意工作就能提供不错的支持，除此之外，创意设计 PC 的理念也逐步向下渗透，所以我们可以发现，在 2020 年的笔记本中，无论定位高低，或多或少都具备着创意设计 PC 的某些特质。

在我看来，能够满足创意工作的笔记本有三个最重要的特质：首要的是兼具高性能和轻薄机身。高性能不难理解，一旦涉及到创意内容工作，对性能的需求就比较强，所以高性能是立身之本。而至于轻薄机身，一方面贴合了受众人群对于产品外观的追求，另一方面也方便了移动办公的使用场景。落实到产品上来，你会发现今年的很多产品在性能策略上都比较激进，比如联想小新、YOGA 系列轻薄本，它们在提到性能时，更愿意宣传处理器、显卡的功耗释放是多少（例如 15W、28W、35W 释放），而不是只单纯提及规格（例如 i5 或 i7），这也更符合创意设计 PC 的产品思路。

▲拥有 38W 强性能释放的联想小新 Pro 14

第二是拥有不错的屏幕素质。顾名思义，创意设计工作一定会与色彩打交道，例如数字绘图、照片处理、视频调色等等，因此一块高素质的屏幕必须是标配，在具体表现上，除了常规的分辨率外，更重要的就是色彩空间了，也就是我们常说的色域。从今年开始，高色域屏幕终于在各尺寸笔记本上全面普及，标称 100% sRGB 色域成为了基准线，同时这也是满足创意设计工作的硬性指标，除此之外，笔记本屏幕的上限仍在提高，采用 OLED 屏幕、支持 DCI-P3 色域、获得 HDR 认证的产品在今年出现了不少，这些都是创意设计产品理念的体现。

第三是显卡在专业领域的应用。经过这几年的摸索，我们对显卡的理解不应该还停留在游戏层面，事实证明，在创意设计的应用场景下，显卡往往扮演着「神队友」的角色，尤其是在视频剪辑、特效制作中，很多专业软件可以调用显卡的计算能力来提升工作效率，NVIDIA Studio 驱动就是为此而生，它针对我们常用的生产力软件进行了额外的性能优化，确保软件能在工作时更好地调度到显卡，从而提升工作效率，同样，Intel 第 11 代酷睿 Xe 核显，还有 Intel 目前在开发的独立显卡，也很重视在创意设计领域的应用。

▲NVIDIA 显卡在 Premiere 中工作效率更高

与之前相比，重新复苏后的笔记本市场变得更加成熟，而且愈发专业和多样化，在我看来，今年爆火的创意设计 PC 是符合当下市场环境的新物种，相信在未来还有很大的提升空间和发展机遇。

Apple M1 的启示，融入生态是最终归宿

2020 年的笔记本行业，一定要提的是 M1 芯片版 MacBook 的推出。当然这里指的不是性能，在我看来，M1 更大的意义在于将笔记本、手机、平板、手表、耳机等各种设备之间的壁垒彻底打通，并将它们置于统一生态下，这也是我认为 IoT 场景下最理想的使用状态，每个硬件产品都隶属于统一体系，互相之间能够建立通信，区别只有形态和功能不同而已。

不过，在 Windows PC 这边，受制于软硬件的局限性，暂且还难以达到像苹果那样的理想状态，不过多设备之间的联动与融合已经成为了几乎所有厂商的共识，基于这样的思考，华为和荣耀很早就做了多屏协同、一碰连等功能，目前已经足够完善，小米也在过去一年里不断补课，推出了「小米妙享」和「跨屏协作」。

▲华为多屏协同功能

至于传统厂商也有所行动，联想有 Lenovo One、戴尔有 Dell Mobile Connect、华硕推出了 MyASUS 配套软件，它们的功能都大同小异，能够实现与手机间的文件共享、镜像投屏等基础功能。更值得一提的是，Windows 系统本身也传出将在 2021 年下半年更新后支持运行安卓 App。

另外，在头部手机厂商中，除了小米、华为、荣耀已经涉足笔记本外，OPPO、vivo 这两家也经常会传出要做笔记本的消息，对于新面孔的加入，我个人是很希望看到的，笔记本产品确实需要手机厂商来提供不一样的产品思路，毕竟 PC 依然是我们每天都离不开的设备，我们会花很长时间在上面工作、学习、娱乐，它是个极具战略意义的流量入口，在未来的使用场景下，笔记本假使能无缝融入 5G 和 AIoT 等场景中，吃到下一波网络变革所带来的红利，一定能为消费者带来更好的体验。