多家借贷平台广告被指低俗，律师：若违反公序良俗最高罚百万

IT之家 12 月 18 日消息 近日京东金融因为短视频广告存在诱导借贷、价值观扭曲等问题而被网友狂批，京东官方也两次为此道歉。

该短视频广告显示，在机舱上，一名迷彩服打扮的中年男子因为母亲身体不适，向空姐询问能否开窗通风或更换位置，结果遭到前排乘客的嘲讽。空姐提出可以付 1290 元进行升舱。当这名男子担心费用不够时，他后座一位西装革履的男子表示要帮他升舱，并承诺费用 “我出”。随后这名西装革履的男士拿起中年男子的手机，帮他开通了 15 万额度的借贷。

京东金融 App 官方微博 12 月 15 日发布消息称，多条涉及公司产品的短视频由于存在严重的价值观问题，受到网友批评。公司已第一时间将涉事视频下线，经过内部的严格调查，该短视频传播系因团队管理不善、审查不严，导致违规上线。京东金融将认真吸取教训，深刻反思整改，积极承担社会责任，努力为用户提供更有价值的产品和服务。

12 月 17 日，微博账号 @京东发言人 亦就此事发布致歉声明。“我们诚挚道歉，没有任何理由，我们完全做错了。”

不止京东金融，360 借贷此前也有一则短视频亦被指存在价值观问题。此外，度小满金融旗下信贷服务 “有钱花”短视频广告也被网友质疑 “雷人”。

据澎湃新闻报道，上海大邦律师事务所丁金坤分析认为，此类广告涉嫌违反公序良俗，除了下架，若违法要进行处罚。丁金坤律师介绍，《广告法》第 9 条第 7 项规定，广告不得违背社会良好风尚。否则，依据《广告法》第 57 条之规定，将由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款。

IT之家了解到，对于京东金融涉事借贷广告，新华网评论称，“这些低俗营销，哗众取宠的表象下是歪曲的价值导向，这不是 “土”而是 “恶”，不但 “辣”眼睛，还 “毒”心灵 “害”社会，必须重拳惩治！互联网不是垃圾场，底线不能跨越，营造风清气正的网络环境需要心存敬畏！