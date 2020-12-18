高通正式公布骁龙 888 处理器跑分：GPU 性能暴涨

IT之家 12 月 18 日消息 高通今晚公布了骁龙 888 5G 移动平台的多项行业综合基准测试结果，“跑分”显示，该处理器的安兔兔跑分达到 73 万，Geekbench 单核得分 1135 分，多核得分 3794 分。

作为对比，目前骁龙 865 的安兔兔最好成绩是 67.1 万分，计算得知骁龙 888 大约提升了 10%，当然这里对比的是骁龙 865 优化一年之后的最佳成绩，而骁龙 888 刚刚发布不久，必定还有很大的优化空间。

GeekBench 方面，骁龙 888 单核得分 1135 分，多核得分 3794 分。比三星 Galaxy S20 FE 搭载的骁龙 865 多核和单核分别提升了 18% 和 26%。对比麒麟 9000 的单核 1020，多核 3710，两者相差无几。

此外，高通还提供了骁龙 888 GFXBench 5.0 的两个子项的成绩，曼哈顿 3.0 1080p 离屏分数为 169FPS，阿兹特克废墟 Vulkan 1080p / 常规离屏分数为 86FPS。这一成就表现十分优秀，对比骁龙 865 的最好成绩分别高了超过 40%、45%。

在这些测试中，骁龙 888 并没有能够超越苹果的 A14 Bionic 芯片。尽管 API 不同，两者在曼哈顿 GPU 基准中实现了相似的帧率，但骁龙 888 在 Aztec 测试中表现不佳。苹果的 A14 处理器在 CPU 多核成绩中仅以 7% 的优势胜出，但在单核测试中却将领先优势扩大到了惊人的 41%。

高通技术公司表示，这些基准测试仅能测试部分用例，并不能全方位的反应骁龙移动平台赋能的其他体验，比如连接、拍照、摄像、音频、电池续航和充电速度等。这些测试都是使用骁龙 888 参考设计运行的，骁龙 888 参考样机配有 12GB LPDDR5 内存、512GB 闪存、3780mAh 电池、6.65 英寸 2340×1080/120Hz 屏幕。

在测试过程中，高通对每一项基准测试都进行三轮运行，取它们的平均值。高通表示，在运行全部基准测试程序过程中，骁龙 888 参考设计均采用默认设置，这种设置是用户日常使用时的设置，兼顾性能和功耗。

IT之家了解到，高通骁龙 888 5G 移动平台采用目前最先进的 5 纳米工艺制程。官方宣称，其 CPU 整体性能较上代提升 25%，最高主频 2.84GHz，并且是首个基于 Arm Cortex-X1 架构打造的商用 CPU 子系统。GPU 部分，高通 Adreno 660 的图形渲染速度较前代提升了 35%。

第六代高通 AI 引擎包括了全新高通 Hexagon 780 处理器，与前代平台相比算力提升了 73%，能够实现每秒 26 万亿次运算（26 TOPS），能效也较前代提升了 3 倍。

搭载骁龙888的商用终端预计将于2021年第一 季度面市。骁龙888参考设计和未来商用终端的基准测试结果可能因性能设置、存储器件、显示刷新率和软件更新时间等因素而异。