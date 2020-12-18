库克回应 Facebook 抨击：新数据政策没他们说的那么可怕

据报道，针对 Facebook 的抨击，苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）今日回应称，苹果即将推出的新数据政策仍允许 Facebook 继续追踪用户，只不过要提前征得用户同意。

本周三，Facebook 在《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》这些报纸上刊登了一系列整版广告来抨击苹果，称苹果在数据收集和定向广告方面的新变化对小企业不利。

广告称，这些小企业关注苹果 iOS 14 移动操作系统即将做出的改变，这些改变将限制 Facebook 等公司收集移动用户数据并向他们投放广告的能力。众所周知，Facebook 正是通过销售有针对性的广告来赚取令人难以想象的利润。

Facebook 还称：“虽然限制个性化广告的使用方式，确实会影响像我们这样的大公司，但这些变化将对小企业造成毁灭性的影响。”

今年早些时候，苹果宣布将推出一项名为 “App Tracking Transparency”（应用程序追踪透明化）的功能，让人们能够更好地控制自己的数据。至关重要的是，该功能允许用户选择不收集数据，并选择广告客户是否可以跟踪其活动。

新功能原计划在今年与 iOS 14 一同上线，如今，苹果已经将该功能推迟到明年，以便让开发者有时间做好准备。

对于 Facebook 的抨击，苹果 CEO 库克今日在 Twitter 上回应称：“我们认为，对于所收集的数据、以及如何使用这些数据，用户拥有选择权。Facebook 可以继续像以前一样，跨应用和网站追踪用户，iOS 14 中的‘应用追踪透明化’只是要求他们先征求用户的同意。”

事实上，Facebook 与苹果近日的 “你来我往”，也只是两家公司之间公开争斗的最新案例。

严格意义上讲，这两家公司并不是真正的竞争对手。Facebook 几乎所有的收入都来自广告，只为苹果贡献着一小部分收入，而苹果的大部分收入来自设备及其 App Store 应用商店。

但多年来，两家公司之间的关系并不太友好。苹果 CEO 库克一直表示，Facebook 将用户视为一种产品，从广告中赚钱，并玩弄他们的隐私。

与此同时，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）则表示，苹果的产品价格昂贵，批评 Facebook 是别有用心。此外，Facebook 还批评了苹果应用商店收取 30% 佣金的行为。