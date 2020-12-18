阿里造谣哈尔滨闹新冠疫情，你欠百姓一个交代

就在昨日，不少网友反馈，接到阿里巴巴集团旗下品牌——飞猪的预警推送。

在推送中，飞猪旅行官方账号标题显示：

哈尔滨新增 3 例无症状感染者 1 例疑似病例。（同时配黄色惊叹号吸引注意）

但在正文中，飞猪引用的黑龙江省疫情通报中，与哈尔滨并无任何关系，哈尔滨也没有任何感染者。

经IT之家核实，此条推送为谣言。

通过地图查询可知，出现疫情的 3 地：

塔河县与哈尔滨直线距离近 800 公里。

绥芬河、东宁市与哈尔滨直线距离近 400 公里。

作为参考，广州到深圳的距离也不过 100 公里，上海到南京也不过 270 公里。

（图源：百度地图）

飞猪这篇消息一经发布，就有哈尔滨从事旅游行业的网友哭诉：

刚刚已经有人给我们旅行社打电话说要退票，我问他怎么回事，他说看了飞猪推送的新闻，不想来了，飞猪实在无耻 这么一会 6 个电话了，都说是看了飞猪的推送，不敢来哈尔滨 飞猪太恶心了，公然造谣推送假新闻

仅仅半个小时后，这位网友又说：

已经 19 个了，都是看了飞猪推送的假新闻和谣言，飞猪你做个人飞猪 app 造谣哈尔滨有疫情，但咱们一个都没有，是非常安全的，然后无数想来哈尔滨的游客看了飞猪的推送退票不来了，我们的旅游被飞猪摧毁了

众所周知，哈尔滨是一个冬季旅游城市，在 2020 年这样一个特殊的时间点被飞猪官方如此诋毁，不知多少家庭要因为这篇文章承受不幸。

IT之家编辑不想以任何恶毒之心揣测飞猪，但飞猪此举，确实会让很多只看标题的人受严重误导。

故意也好，无意也罢，伤害是实实在在的。

通过微博搜索可知，今天阿里刚对关于自己的不利谣言辟谣，还要追究造谣者。

难道只许自己放火，不许百姓点灯？

希望飞猪官方不要双标，阿里也不要装死。

造谣是不是阿里的红线？

更何况是在疫情上造谣。

你欠百姓一个交代。