Win10 迎来大变身：Win10 Build 21277 新版速览

随着 Windows10 21H2 逐步转入测试，大量新变化也开始如约而至。在刚刚发布的 Windows10 Dev Build 21277 版中，一些新元素已经在测试版中出现。接下来，就让我们一起来看一看吧。

1. 全新动画特效

升级 21277 版后，一个很明显变化就是新增加的窗口动效，这个特效主要来自于窗口和对话框。当你打开 / 关闭一个新窗口，或是在应用程序里激活某个对话框时，就能看到这一变化。整个效果类似于 Win98 时代的 “窗口缩放”，相比现版的 “消隐”酷了很多。联想到微软曾经提出将在 21H2 中对 Win10 UI 进行大改，或许这就是一个前兆吧。

全新的窗口动画

也许是优化的缘故，目前这个特效在我的电脑上还显得有些 “卡”，同时其他过渡动画也多多少少出现了一点 “迟滞”。总体来说体验不错，但稍微影响心情。

2. “设置”横幅

“设置”面板增加了一个横幅栏，这个在之前的爆料中也曾出现过，只不过这一次是实打实地出现在大家眼前。横幅包含三大功能：当前已登录账户、Windows 更新状态、Rewards。其中 Rewards 大家可能比较陌生，它其实是微软的积分奖励制度，用户通过购物、搜索、向 Microsoft 提意见等方式获取积分，然后再将积分兑换成自己感兴趣的礼品（优惠券、抽奖等），也算是比较接地气的一处改变。

新设置面板顶栏

不过目前这个顶栏是无法自定义的，默认项也不是很吸引人，算是一个小小的遗憾。但抛开实用性不讲，加了横幅的设置面板的确要比之前更有颜值，也算是一个意外的惊喜吧！

3. 锁屏支持搜索

Win10 锁屏面板没少被大家吐槽，特别是偶尔出现的文字提示，常被误以为是 “广告”！在新版中，微软对这个面板进行了优化，增加了一键搜索功能。如果你对锁屏中提示内容感兴趣，可以直接点击一键进入它的详情页面（Bing 搜索）。

锁屏文字中增加了一键搜索功能

点击显示详情

4. 在线语音识别

“在线语音识别”增加了一个新选项，可以通过向微软提供自己的语音剪辑片断，来提升系统对自己声音的辨识度。这项功能其实类似于手机端的语音助理，只不过不再需要额外练习。特别是一些口语化严重的用户，多少能够提升一些语音识别的精准度。不过以目前 Win10 的态势而言，个人觉得首当其冲还是要把小娜这样的生态环境维护好，毕竟再牛 X 的功能没有载体也是白搭！

支持录制自己的声音，提高语音识别率

5. “摇动最小化”失效

“摇动最小化（Aero Shake）”最早起源于 Win7，当时也算是 Windows Aero UI 的一大创新。通过 “摇动”当前窗口，可以快速最小化其他窗口，能够一定程度上提高窗口操作的工作效率。不过这项功能虽酷，可事实上并没有多少人使用。而这次微软也下定决心，在这一版中将其下架。

曾经经典的 “窗口摇一摇”已下架

6. “存储感知”支持自动清理

新版对 “存储感知”页面进行了重构，相比现版更加精简且有条理。基本功能和现版相似，唯一的区别就是增加了一个文件自动清理选项。

新旧两版 “存储感知”对比（左：20H2 右：开发版）

7. “天气”图标改进

“天气”APP 有了一点小小改进，仔细观察的话，你会发现新版天气图标和旧版有所区别，看上去更有立体感了。此外如果打开的是一个美国城市，还有相应的灾害预警。当然从本质上说，这个还是属于本地化资讯，类似于现版的 Cortana。后期能否接入国内城市，还要看微软的本地化战略。

天气图标和旧版比有了明显变化

部分国外城市弹出的灾害预警

8. 安装界面的变化

Win10 Build 21277 在安装界面增加了一项设备用途选项，可以让我们在正式操作前，首先定义好电脑的用途。这项功能其实有点像之前的网络设定，以方便系统提前对一些默认组件及设置进行调整。其实能走出这一步，也算是微软在战略上的一次突破了。毕竟之前的 Windows 就像一个大杂烩，无论用户干什么，系统都会给出同一套配置。当然这里也并不是说，选择某一项后就无法再进行其他操作了，仅仅是让系统更顺手一些而已。

安装界面新增设备用途

Win10 中有关该功能的解释，但并未透露更多消息

9. 更多的应用权限控制

新版增加了更多应用权限控制，同时也扩展了部分注释文案。其中 “屏幕截图边框”和 “屏幕截图和应用”是新增加的两项内容，允许用户对截图权限进行控制。当然和其他权控功能一样，这里的限制也仅限于通过 Microsoft Store 安装的应用。至于用户手工安装的 Win32 应用，仍然无法控制。

更多的应用权限控制

10. 更强大的中国版地图

一直以来，Win10 内置地图都是一个尴尬的存在，毕竟前有高德百度，后面又面临着 Win10 生态的欠缺。记得几年前 Win10 内置地图还哪儿都查不了，连最基础的导航也和高德等有着天壤之别。但从目前的表现看，新版在这一方面已经有了很大提升。比方说它的定位，相比之前就要准确很多。导航规划与公交路线也要比之前版本更加详细。至于新增加的路况提示与未来出发时间，也算是比较实用的几处变化。此外还有 3D 建筑物模型、多标签、Windows Ink 等，都为这款应用加了不少分。

但话又说回来，相比摸爬滚打十几年的国内地图厂商，Win10 地图在细节展示上仍然是个短板，无法显示楼牌号、商铺信息大大不够、不支持图片或全景图、没有预测以及 AI 智能避让……。最关键的是无法满足国内用户对 Android、iOS 客户端的需求，这几点大大限制了这款应用的使用范围。

更新后的 Win10 内置地图（中国版）

11. 新增 “立即开会”

“立即开会”是新版 Win10 中一项类似于远程会议的功能，正如其他热推功能一样，它也被设计在了任务栏的最右侧。这项功能原本是微软 NetMeeting 的升级，但毕竟有了 Skype，重任自然给了它。总体来说，会议的创建与加入还是比较方便的，不需要打开 Skype，直接在任务栏上就能完成。而且由于有 Skype 的背书，流畅度与功能方面也不必担心。但对于每天被微信、钉钉包裹着的国内用户来说，究竟有多少人会使用它呢！

新增加的 “立即开会”

视频会议中

12. 搜索面板升级

搜索面板增加了 Quick searches（快速搜索）栏，主要是为配合 Win10 搜索面板里的网页搜索预览功能，比方今日热闻、当前天气、历史上的今天等等。不过由于网页搜索预览目前仅能在北美区使用，因此中文界面下是看不到这项变化的，需要手工将 Win10 区域调整为 “美国”。

搜索面板增加了 “快速搜索项”

13. 全新的电池选项

和 MacOS 的电池管理相比，Win10 的电量管理实在难登大雅之堂。在一张泄露图中，我们看到了一个全新的电量指示面板，它可以通过时间段生成设备电量消耗图，同时支持 7 天或 24 小时图表统计。除此之外，还有屏幕打开、屏幕关闭、睡眠模式等模式的统计结果。总之借助这项功能，我们可以快速了解哪个时间段设备的电量消耗最快，哪一天工作量更大等等。

新增加的电池指示器

写在最后

总体来说，微软这一次给出的变化还是蛮多的，虽然传说中的 “太阳谷”（Win10 21H2 全新 UI）并未出现，但已经相当令人惊喜了。需要说明一点的是，由于部分功能仅限于北美区使用，因此要想体验的小伙伴，需要首先将 Win10 区域修改为 “美国”，并且下载英文显示语种。