美股收盘全线下跌：特斯拉 B 站创新高，英特尔跌 6.3%

美国时间周五，美股收盘全线下跌，三大股指早盘一度齐创新高。美国国会议员正在努力弥合在新一轮财政刺激措施上的分歧。

道琼斯指数收于 30179.05 点，下跌 124.32 点，跌幅 0.41%，盘中一度下跌 270 点以上；标准普尔 500 指数收于 3709.41 点，跌幅 0.35%，结束了连续三天的上涨势头；纳斯达克综合指数收于 12755.64 点，跌幅 0.07%。三大股指盘中均触新高，而前一交易日收于创纪录高位。

在媒体报道微软计划为其 Surface 笔记本电脑和台式机以及服务器设计自己的芯片后，英特尔股价下跌了 6.3%。

电动汽车股普遍上涨，特斯拉上涨 5.96%，以 695 美元的历史新高收盘，在下周一开盘前，该公司股票将被纳入标普 500 指数；蔚来上涨 1.57%，小鹏、理想分别上涨 0.00%、3.52%。

哔哩哔哩上涨 3.03%，再创历史新高，市值逼近 300 亿美元。

具体来说，在美股周五交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于 126.65 美元，下跌 1.59%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1731.01 美元，下跌 0.97%；亚马逊收于 3201.65 美元，下跌 1.06%；微软收于 218.59 美元，下跌 0.38%；Facebook 收于 276.40 美元，上涨 0.70%；甲骨文收于 65.06 美元，上涨 2.28%；IBM 收于 125.85 美元，上涨 0.24%；奈飞（Netflix）收于 534.45 美元，上涨 0.29%；特斯拉收于 695.00 美元，上涨 5.96%；推特（Twitter）涨 2.27%，优步（Uber）跌 0.02%；Lyft 涨 1.03%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，台积电收于 104.28 美元，上涨 0.37%；英伟达收于 530.88 美元，下跌 0.52%；英特尔收于 47.46 美元，下跌 6.30%；阿斯麦收于 477.24 美元，下跌 0.01%；高通收于 147.42 美元，下跌 1.41%；博通收于 434.56 美元，上涨 2.85%；德州仪器收于 164.07 美元，上涨 0.85%；AMD 收于 95.92 美元，下跌 0.95%；应用材料公司跌 1.61%；美光科技跌 1.11%。

在美国上市的主要中概股涨跌不一，网易收于 94.79 美元，上涨 4.29%；阿里巴巴收于 260.00 美元，下跌 1.68%；京东收于 81.53 美元，下跌 1.43%；拼多多收于 149.37 美元，下跌 0.39%；蔚来收于 46.72 美元，上涨 1.57%；小鹏汽车收于 46.38 美元，上涨 0.00%；理想汽车收于 31.77 美元，上涨 3.52%；哔哩哔哩收于 84.68 美元，上涨 3.03%；好未来收于 70.01 美元，上涨 1.08%；爱奇艺收于 17.23 美元，下跌 0.75%；跟谁学收于 59.90 美元，下跌 0.17%；微博涨 1.34%；携程跌 0.86%；汽车之家涨 1.60%；金山云跌 4.14%；陆金所涨 4.35%。

美国国会领导人表示，他们接近达成一项协议，将提供 9000 亿美元的新一轮财政援助。谈判已经持续了几个月，现在到了最后关头。

尽管美股周五表现疲软，但主要股指本周仍勉强实现上涨。本周，道琼斯指数上涨 0.4%；标准普尔 500 指数上涨 1.3%，为近 5 周来第 4 周上涨；以科技股为主的纳斯达克表现优于大盘，本周累计上涨 3.1%。