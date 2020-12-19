首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

调查称纬创印度 iPhone 代工厂违反劳动法：剥削工人，工资过低

2020/12/19 9:53:51 来源：网易科技 作者：小小 责编：骑士
评论：

据外媒报道，印度卡纳塔克邦相关机构的调查显示，纬创在印度纳拉萨布尔 iPhone 组装厂违反了劳动法的多条规定，包括剥削工人，比如工资过低、工作条件恶劣以及工作时间不规律等。

在纬创工厂的抗议演变成暴力事件后，卡纳塔克邦工厂、锅炉、工业安全和健康部认为，这家组装厂始终在剥削工人。此外，纬创的人力资源部对旨在保护工人安全的劳动法规知之甚少。

由于苹果继续扩大其在印度的产能，促使纳拉萨布尔工厂不断大量招聘工人，短短 8 个月内工人数量增加了 3 倍，从疫情爆发前的约 2000 人飙升至 11 月的 9000 人。然而调查发现，这家工厂却没有足够的人员来管理这些工人，员工准入系统很快就崩溃了，留下了参差不齐的出勤记录，推迟了工资和加班费的发放

暴力发生的主要原因是持续而广泛的工资纠纷。工人们声称，工厂承诺工程专业毕业生每月工资 2.1 万卢比 (合 285 美元)，但却拿到了 1.6 万卢比 (合 217 美元)，然后在最后三个月降到了 1.2 万卢比 (合 163 美元)。而非工程师的工资降至 8000 卢比 (108 美元)，有些人声称工资低至 500 卢比 (6.78 美元)。

暴力事件发生后，数百名工人被警方逮捕或拘留，纬创声称，骚乱造成了高达 700 万美元的损失。纬创董事总经理苏迪普托 · 古普塔 (Sudipto Gupta)表示，公司将与政府部门合作，防止类似事件再次发生。

苹果也表示，正在协助调查这起事件，看看纬创是否遵守了劳动法。苹果还称将与当地警方合作，派遣工作人员和审计人员前往印度。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：印度iPhone纬创

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用