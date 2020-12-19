刘韵洁：互联网难以支撑实体经济发展，服务定制网络成大趋势

12 月 19 日消息 在今日举办的 “2020 中国云网络峰会”上，中国工程院院士、江苏省未来网络创新研究院院长刘韵洁通过视频发表演讲，对网络的未来演进提出了见解。

刘韵洁认为，过去几十年来，互联网凭借低成本、高连通性，颠覆了传统的电话网络，在消费级市场取得了巨大成功。但随着网络进入实体经济领域，互联网 “尽力而为”的模式无法满足实体经济对确定性网络的需求，也难以提供大连接的能力。今年大规模部署的 5G，具备大连接、低时延等特性，如果提供不了确定性的网络能力，就不能在垂直行业产生 “杀手级”的应用。车联网、工业互联网、全息通信等行业应用，根据各自需求痛点，要求网络满足低时延、低抖动、低码率等关键指标。

因此，要进入垂直行业，服务实体经济，网络必须是可定制的，运营商将不再是提供管道，而是经营网络，将互联网的利用效率从 50% 提升到 90%。刘韵洁提出了 “服务定制网络”的架构，去帮助运营商实现这一目标。

刘韵洁提到，实现服务定制网络，主要有三大技术。一是网络操作系统，给网络增加一个 “大脑”，构建全场景、全兼容、高性能、智能化网络操作系统。据介绍，未来网络实验室研发的操作系统已经在运营商的大网上稳定运行了 3 年以上，包括 400 座城市的 1100 个节点。

二是云网融合，实现多云互联和云边一体化，将云变成可共享的网络资源，网络也成为云的组成部分。

三是确定性网络，未来网络实验室目前已经与华为公司合作实现了突破，完成了跨 2000 多公里传输距离，端到端的时延抖动控制指标小于 30 微秒。

刘韵洁透露，未来网络创新研究院牵头承担建设国家重大科技基础设施——未来网络试验设施 (CENI)项目，目前已经覆盖 40 多座城市，建设了 130 多个边缘网络，完全采用全新服务网络架构，大网操作系统和白盒设备支撑。在长三角和大湾区，已经开通了服务定制网络，京津冀、成渝等经济圈也在规划中。