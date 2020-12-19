华为发布乾坤安全云服务：面向线下政企客户

近日，华为举办 “安全服务，云定乾坤”主题线上发布会，邀请第三方研究机构、行业客户和合作伙伴共同探讨网络安全服务的发展趋势，并见证华为乾坤安全云服务的全新面世。

据悉，华为乾坤安全云服务是一款面向线下政企客户的创新网络安全云服务业务。针对大部分政府和企业客户安全投资有限，防护资源和运维人力投入不足的困境，华为乾坤安全云服务为其提供安全实效，是华为面向企业推出的安全服务全新模式。目前，华为乾坤安全云服务产品已经在全国 17 个主要省份建立了区域的安全服务中心。

华为方面表示，华为乾坤安全云服务采用云端本地融合的 “云边一体”的创新技术架构。部署在用户网络边界的华为天关安全防御节点将对进出网络的流量进行深度安全检测，提供入侵防御和反病毒等安全检测和拦截能力，结合大数据 AI 与云端专家能力，为企业提供检测、防护、响应为一体的云化安全服务。同时，在遇到云端难以处置的安全事件时，区域安全服务中心的服务专家可以提供现场应急指导或处置服务，第一时间闭环紧急安全事件。

华为安全产品领域总裁宋端智表示：“专业的网络安全服务是保障政府和企业安全，抵御安全风险的关键。华为乾坤安全云服务打造了安全服务的全新模式，通过云端本地融合的创新技术架构，将安全能力与专家资源共享给每个企业，加速推动企业数字化转型。”