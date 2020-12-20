赛博朋克 2077 严重翻车，教你如何优化拯救它

近日最火爆的游戏，肯定就是《赛博朋克 2077》了。这款近未来科幻题材的 RPG 游戏，未发售就凭借着优秀的《巫师 3》等前作、声势浩大的宣传、一次又一次的跳票引起了无数关注。发售后，更是在首日就收回了所有成本，创下了 Steam 超一百万人同时在线游玩单机游戏的记录！

赛博朋克 2077 异常火爆，但质量不敢恭维

然而，《赛博朋克 2077》发售后，口碑急转直下。人们对它的期望很高，但这游戏却存在很多问题，最明显的就是数不胜数的 Bug，以及渣一样的优化。如果你用的是主流配置的硬件，例如一千多两千元级别的显卡，那基本很难获得顺畅的体验；而如果你用的是老硬件，例如几年前的 CPU，那还会遇到很多莫名其妙的出错！

《赛博朋克 2077》严重翻车，很多玩家被折腾得焦头烂额。从《巫师 3》的经验来看，CDPR 官方会在后续补丁中对问题进行修复，但远水救不了近火。在官方推出完好的修复补丁之前，要怎么样才能拯救它？有开发者做出了《赛博朋克 2077》的优化工具，并在 GitHub 上进行了开源，饱受好评！一起来看看吧。

Cyber Engine Tweaks：https://github.com/yamashi/PerformanceOverhaulCyberpunk

顾名思义，这是一款用来调整《赛博朋克 2077》引擎的工具。它的使用很简单，在 “Release”一栏中找到它的下载地址，把相应的 zip 压缩包下载回来，然后解压把文件放置到以下目录。

游戏安装目录 / bin/x64/

然后运行游戏，这款工具就生效了。

当然，在使用之前，我们需要了解这工具到底有什么用，是调整了《赛博朋克 2077》的哪些方面。下面是一些来自官方的说明，Cyber Engine Tweaks 可以在以下方面调节《赛博朋克 2077》。

官方说明

·AMD SMT 多线程。《赛博朋克 2077》对 AMD CPU 的优化并不好，其中一个问题就是它只能调用 AMD CPU 的物理核心，不能识别逻辑核心，这使得游戏无法调用 AMD CPU 的超线程。该工具可以修正这一点，让游戏调用 AMD CPU 的 SMT 超线程，更充分利用硬件性能。（默认开启）

·AVX。《赛博朋克 2077》的一个问题，在于某些不支持 AVX 指令集的 CPU 运行游戏，可能会出现崩溃等情况，该工具可以修正这个问题。（默认开启）

·Debug 调试菜单。该工具可以让玩家在游戏开启 Debug 调试菜单，实现一些修改、作弊之类的功能。（默认关闭）

· 自定义内存池。可以提高内存的使用率，也可以自定义内存、显存的使用限制。（默认开启，默认限制 CPU 内存池为 50%）

· 幽灵漏洞。这是 Intel CPU 的一个漏洞，系统通过补丁修复了该漏洞，但会影响性能。对于游戏来说，这个修复补丁没有意义，该工具可以移除补丁的影响，提升 Intel CPU 的性能。（默认开启）

·Steam 输入。可以让游戏支持更多的游戏输入设备，例如 Steam 手柄的输入。

· 跳过开始菜单。会跳过要求按空格键继续的主菜单。（默认开启）

· 移除行人和交通车辆。可以移除路上的很大一部分行人和交通，减少性能负担，大幅提升帧数。但要注意，一定要谨慎使用这项特性！如果在开启了这项特性时，进行了存档，那么之后就算关闭了该特性、甚至删除了工具，读取相应存档该设定依然会生效。（默认关闭）

· 禁止异步运算。可以提升某些老显卡的性能表现（例如 NV 10XX 系列显卡）（默认关闭）。

· 禁止 TAA 抗锯齿。可以关闭 TAA 抗锯齿，提升性能表现。（默认关闭）

如果你想要手动设定该工具，可以进入到以下目录，用记事本打开 config.json 配置文件进行修改。

游戏安装目录 / bin/x64/plugins/cyber_engine_tweaks/config.json

配置文件的内容

其中，“true”就是开启某项特性，“false”则是关闭。"cpu_memory_pool_fraction" 和 "gpu_memory_pool_fraction" 分别是 CPU 内存池和 GPU 内存池的大小设置，1.0 是 100%，0.5 是 50%，以此类推。

而如果要删除该工具，删除以下文件和目录即可。

游戏安装目录 / bin/x64/version.dll 游戏安装目录 / bin/x64/plugins/

总的来说，这的确是一款对于《赛博朋克 2077》玩家颇为实用的工具。如果你在游玩《赛博朋克 2077》遇到了诸多问题，不妨尝试用这款工具来调整优化一下。也希望 CDPR 能够尽快推出修复补丁，并把没做完的部分做完，现在《赛博朋克 2077》中的内容和宣传片比起来，还是有不小差距的，可别寒了粉丝们的心！