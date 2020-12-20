全球亿万富翁 2020 年财富新增 1.9 万亿美元

据外媒报道，尽管新冠肺炎疫情导致经济衰退，但对于全球许多富豪来说，他们的财富却在继续以惊人的速度增长。福布斯估计，由于股价飙升，全球 2200 多名亿万富翁 2020 年财富总共增加了 1.9 万亿美元。

图：从左到右分别为伯纳德 · 阿尔诺、马云以及杰夫 · 贝索斯

福布斯的计算显示，全球亿万富翁的资产总额估计为 11.4 万亿美元，与 2019 年 12 月 31 日的 9.5 万亿美元相比增长了 20%。其中，美国 600 多名亿万富翁的总资产为 4 万亿美元，自今年年初以来增加了 5600 亿美元。

今年世界上财富增幅最多的是埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)，他的财富增长了 1100 亿美元，达到近 1370 亿美元，成为世界第三大富豪。这得益于特斯拉飙升了 630%。世界首富杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）财富涨幅位居第二。他的净资产约为 1820 亿美元，2020 年新增 675 亿美元。

不过，中国亿万富翁群体今年的财富增长幅度最大。由于沪深 300 指数今年上涨了 19%，帮助中国亿万富翁在 2020 年总共增加了 7500 亿美元净资产。400 位中国亿万富翁的总资产为 2 万亿美元，这还不包括香港的 67 位亿万富翁，他们的财富总计增加了 600 亿美元，达到 3800 亿美元。

其中，随着农夫山泉于 9 月份在香港上市，使得其创始人钟珊珊的财富从年初的 20 亿美元暴增至 625 亿美元。其他中国大赢家还有拼多多董事长黄峥，其财富今年以来上涨了 324 亿美元，增至 520 亿美元。阿里巴巴创始人马云财富上涨 189 亿美元，达到 617 亿美元。

法国亿万富翁作为一个整体，今年的财富涨幅位居第三。这个国家的 40 名超级富豪身家达 5000 亿美元，比去年多了 950 亿美元。超过半数的增长来自两大赢家：奢侈品巨头伯纳德 · 阿尔诺 (Bernard Arnault)和欧莱雅女继承人弗朗索瓦 · 贝当古 · 迈耶斯 (Francoise Bettencourt Meyers)。

阿尔诺是目前全球第二大富豪，其财富今年增加了 350 亿美元。与此同时，欧莱雅的股价上涨了 25%，帮助迈尔斯的财富增加了 140 亿美元。