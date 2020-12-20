外媒： 英特尔 Z590 平台明年一月发售，11 代处理器三月开售

IT之家12月20日消息 CES 2021 将于 1 月 11 日举行，而英特尔此前也宣布将进行 CES 主题演讲。
外媒 Wccftech 表示，英特尔确认将在 CES 2021 上展示第 11 代 Rocket Lake 桌面处理器和 Z590 平台，各厂商 Z590 芯片组的主板将于 1 月 11 日开售，但处理器将于 3 月才会开始销售。
外媒表示新处理器有两个解禁日期。3 月 1 日可能是针对 11 代处理器的数据解禁日期，各大媒体可以开始发表评测数据，同时开启预售。但正式发售需要等到 3 月 19 日第二次解禁。所以目前问题就是，用户就算买了新主板短期内也不会有新处理器可用。
▲ 图源 Wccftech
值得一提的是，新的 Rocket Lake 系列桌面处理器预计也将支持 Z490 平台，同时可提供 PCIe 4.0 技术支持，但需要搭配 Rocket Lake 处理器才能使用 PCIe 4.0。
英特尔 Rocket Lake 系列桌面处理器主要特性包括以下部分，具体参数可见IT之家此前报道：
新的 Cypress Cove 核心架构可有效提高处理器性能
最高 8 核 16 线程，但可提供 Skylake 两位数的 IPC 增益
全新的 Xe 核显（性能比九代核显高50％）
支持 DDR4 3200 MHz内存
PCIe 4.0（仅在 Z490 和 Z590 主板上可用）
视频输出增强（集成HDMI 2.0b，DP1.4a，HBR3）
增加 x4 CPU PCIe 通道，现可提供 20 条 PCIe 4.0 通道
媒体性能增强（12 bit AV1/HVEC，E2E 压缩）
CPU附加存储或Intel Optane内存
新的超频功能
USB音频卸载
集成 CNVi 和 Wireless-AX
集成 USB 3.2 Gen 2x2（20G）
2.5Gb 以太网
雷电4（兼容USB4）