外媒： 英特尔 Z590 平台明年一月发售，11 代处理器三月开售

IT之家12月20日消息 CES 2021 将于 1 月 11 日举行，而英特尔此前也宣布将进行 CES 主题演讲。

外媒 Wccftech 表示，英特尔确认将在 CES 2021 上展示第 11 代 Rocket Lake 桌面处理器和 Z590 平台，各厂商 Z590 芯片组的主板将于 1 月 11 日开售，但处理器将于 3 月才会开始销售。

外媒表示新处理器有两个解禁日期。3 月 1 日可能是针对 11 代处理器的数据解禁日期，各大媒体可以开始发表评测数据，同时开启预售。但正式发售需要等到 3 月 19 日第二次解禁。所以目前问题就是，用户就算买了新主板短期内也不会有新处理器可用。

▲ 图源 Wccftech

值得一提的是，新的 Rocket Lake 系列桌面处理器预计也将支持 Z490 平台，同时可提供 PCIe 4.0 技术支持，但需要搭配 Rocket Lake 处理器才能使用 PCIe 4.0。

英特尔 Rocket Lake 系列桌面处理器主要特性包括以下部分，具体参数可见IT之家此前报道：