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外媒： 英特尔 Z590 平台明年一月发售，11 代处理器三月开售

2020/12/20 10:20:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月20日消息 CES 2021 将于 1 月 11 日举行，而英特尔此前也宣布将进行 CES 主题演讲。

外媒 Wccftech 表示，英特尔确认将在 CES 2021 上展示第 11 代 Rocket Lake 桌面处理器和 Z590 平台，各厂商 Z590 芯片组的主板将于 1 月 11 日开售，但处理器将于 3 月才会开始销售。

外媒表示新处理器有两个解禁日期。3 月 1 日可能是针对 11 代处理器的数据解禁日期，各大媒体可以开始发表评测数据，同时开启预售。但正式发售需要等到 3 月 19 日第二次解禁。所以目前问题就是，用户就算买了新主板短期内也不会有新处理器可用。

▲ 图源 Wccftech

值得一提的是，新的 Rocket Lake 系列桌面处理器预计也将支持 Z490 平台，同时可提供 PCIe  4.0 技术支持，但需要搭配 Rocket Lake 处理器才能使用 PCIe  4.0。

英特尔 Rocket Lake 系列桌面处理器主要特性包括以下部分，具体参数可见IT之家此前报道：

  • 新的 Cypress Cove 核心架构可有效提高处理器性能

  • 最高 8 核 16 线程，但可提供 Skylake 两位数的 IPC 增益

  • 全新的 Xe 核显（性能比九代核显高50％）

  • 支持 DDR4 3200 MHz内存

  • PCIe 4.0（仅在 Z490 和 Z590 主板上可用）

  • 视频输出增强（集成HDMI 2.0b，DP1.4a，HBR3）

  • 增加 x4 CPU PCIe 通道，现可提供 20 条 PCIe 4.0 通道

  • 媒体性能增强（12 bit AV1/HVEC，E2E 压缩）

  • CPU附加存储或Intel Optane内存

  • 新的超频功能

  • USB音频卸载

  • 集成 CNVi 和 Wireless-AX

  • 集成 USB 3.2 Gen 2x2（20G）

  • 2.5Gb 以太网

  • 雷电4（兼容USB4）

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关键词：英特尔CPU

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