减少芯片依赖，微软也要自研芯片

据彭博社 12 月 19 日报道，微软正在为其服务器以及未来的 Surface 设备自行设计基于 Arm 的处理器芯片。报道称，这些服务器芯片将用于微软 Azure 云服务中，另外，微软还在为其某些 Surface 设备设计 “另一种芯片”。

在 PC 端使用基于 Arm 的芯片已经不足为奇，苹果的 M1 的亮眼表现已经证明了该计划的可行性。自研用于数据中心的服务器芯片也预示着越来越多的公司开始通过自研芯片的方式，摆脱对其他芯片公司尤其是对英特尔的依赖。

Surface 芯片多样化始于一年前

事实上，早在去年，微软就已经宣布其新的 Surface Laptop 3 和 Surface Pro X 设备不会配备英特尔处理器，而是同 AMD 和高通紧密合作，为其 Surface 系列生产定制处理器，使得 Surface 芯片多样化，而不是只依赖于英特尔。

在同 AMD 合作方面，微软基于 AMD 的 Zen + 的 12nm Ryzen 5 和 Ryzen 7 Surface 部件上增加了一个额外的图像核心，并对该芯片进行了优化使其更适合于 Surface Laplop 3 的轻薄机箱。

AMD 半定制部门总经理 Jack Huynh 曾接受 The Verge 的采访时表示：“我们花费了数万小时与 Microsoft 携手合作和共同设计，不仅优化了 CPU 和 GPU，还优化了整个系统的电源管理、内存带宽、固件和驱动程序，打造有史以来最高性能的超轻薄笔记本电脑。”

在同高通合作方面，微软在其 Surface Pro X 使用了基于高通骁龙 8cx 的定制芯片 SQ1 处理器，提高其 CPU 和 GPU 的性能。据悉，Microsoft SQ1 是一个 8 核处理器，是首款拥有最快 Kryo CPU 达到 3GHz 的处理器。根据微软 Surface 工程师 Pavan Davulur 此前的介绍，这些 Kryo 内核是适用于 Windows，能够平衡高性能和能耗的内核。此后发布的 Surface X2 又使用了同高通合作的 SQ2 芯片。

微软公司的大多数 Surface 系列产品都是使用的 Intel 芯片，但目前 Surface 的处理器芯片不仅仅只是依赖于英特尔，而是变得多样化，未来微软还将推出自己的个人电脑芯片。虽然微软同苹果一样，在个人 PC 端至占据一小部分市场，但它们的产品都被定位为具有精巧设计的高端产品，例如此前苹果称其基于 M1 的 Mac 与经典笔记本电脑相比有性能提升。

自研服务器芯片以提高性价比

相比于自研电脑处理器芯片，微软将基于 Arm 自研服务器芯片更加有趣。

此前，微软在云计算方面的竞争对手亚马逊已经在一年前推出了自己的基于 Arm 的 Gravition2 处理器芯片，提高性能与成本优势并进入正轨，他们认为自己的芯片更适合他们的某些需求，与主要由英特尔提供的现成芯片相比，具有成本和性能优势，微软可能出于同样的考虑而开始自研芯片。

2017 年，微软宣布与高通和 Cavium 在内的多家 Arm 供应商合作，尝试在 Windows Server 上运行 Arm 芯片，但仅用于微软自己的数据中心，目的是评估 Azure 服务，微软认为基于 Arm 的服务器芯片对于内部的云服务应用程序十分有效，例如搜索、存储、大数据与机器学习等工作负载。

对于是否会自研服务器芯片，微软发言人 Frank Shaw 表示：“由于芯片是技术的基础，我们将继续在设计、制造和工具等领域加大投资，同时也促进和加强与众多芯片提供商的合作伙伴关系。”

近几年，微软加大芯片工程师的招聘力度，比如从英特尔 AMD、英伟达等芯片公司挖人，而高通在放弃服务器芯片业务后，大量人才也纷纷流失。在微软最近发布的一份帖子中，提到了微软在其数据中心内围绕 ARM64 服务器进行的工作，这可能将是公司在 2017 年宣布的计划的延续。

如今，越来越多的公司开始寻找新的解决方案以应对支撑云计算和智能手机生产的大量数据，人工智能芯片设计自动化之后，引发了新芯片设计的狂潮，尤其是对于拥有巨型数据中心的公司而言，对功耗的考虑日益重要，这时基于 Arm 的芯片就成为更加节能更加优秀的选择。