投行杰富瑞：这 6 支股票是把握科技转型的最佳选择

据报道，日前，杰富瑞（Jefferies）集团报告称，这场前所未有的新冠疫情推动了在线娱乐、云解决方案以及金融科技领域的技术变革大趋势。他们发现，在这场加速变革的前沿，有 6 支股票处于前列。

所谓的 “大趋势”是指长期的变革力量，有能力在未来几十年内改变全球社会、经济和政治格局。杰富瑞称，除了技术变革，其他四大趋势是气候变化、地缘政治紧张、人口变化和城市化。

杰富瑞表示，今年由于 Covid-19 危机，表现最好的领域都与技术转型的大趋势有关。这些领域包括：金融技术、人工智能、教育技术、流动性未来、云以及在线娱乐。

杰富瑞重点介绍了 6 家营收较高的公司，它们至少在上述三种增长趋势中有敞口。这些公司分别是 Alphabet、微软、腾讯、英伟达、亚马逊和阿里巴巴。

杰富瑞股票策略师西蒙 · 鲍威尔（Simon Powell）在一份报告中表示：“2020 年出现了前所未有的科技应用，表现最好的领域都与科技有关。”杰富瑞预测，未来 10 年，全球产生的数据量将增长 10 倍，这将成为云服务公司需求的强劲推动力。

杰富瑞表示，英伟达是数据中心芯片的领先供应商，而亚马逊、微软和 Alphabet 则是 IaaS（Infrastructure as a service，基础设施即服务）领域的三大巨头。IaaS 是一种云计算形式，通过互联网提供虚拟化计算资源。

与此同时，英伟达超过 20% 的销售额来自在线娱乐。这家芯片制造商在第三季度公布了其图形处理芯片的强劲销售业绩，这对于游戏和人工智能开发商来说都越来越重要。今年以来，英伟达的股价上涨了一倍多。

鲍威尔表示：“人们对娱乐的需求正在增长。这涉及了多种形式的内容，从电视和电影流媒体到家庭业务，以及视频游戏和在线赌博。”

在金融科技领域，两家中国企业集团占据了全球最大的市场之一。杰富瑞指出，阿里巴巴还拥有全球最大的移动支付平台支付宝，与此同时，腾讯也是该领域的重要参与者。