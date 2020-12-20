谷歌相机 Go 版本更新：为入门安卓机加入 HDR 功能，2GB 内存也可运行

IT之家12月20日消息 谷歌自家出品的相机 App 一直受到部分安卓用户的欢迎，因为其独有的 HDR 合成以及后期算法，可以带来与原厂相机不同的画面风格。谷歌此前为低性能入门级安卓手机推出了 Android Go 系统，同时该系统搭载的相机应用也为专用的 Camera Go，但是其功能相比之下简化了许多。据外媒 Gadgetsnow 消息，谷歌于 18 日更新了 Camera Go，带来了 HDR 拍照功能。

谷歌于 18 日通过 Android 推特账号发布了这一消息，并展示了 HDR 功能对比海报。谷歌表示，HDR 功能可以带来更加锐利的细节、丰富的色彩，使用户在一天内任何时间都可以拍出更好的照片。同时在海报中表示，成像效果因手机而异。

据外媒消息，今年 10 月，谷歌就已经为 Camera Go 带来了夜视模式，能使入门手机在低光照下大幅改善拍摄质量。这个 App 充分照顾入门安卓手机用户，哪怕仅仅有 2GB 内存，依旧可以运行最新版的应用，体验新功能。

IT之家了解到，谷歌于 2018 年首次为入门手机推出专用系统 Android Go。今年 11 月 Android Go 也更新至最新的安卓 11 版本。Camera Go 的 HDR 拍摄功能将通过下一个 OTA 更新带来。