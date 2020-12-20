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谷歌相机 Go 版本更新：为入门安卓机加入 HDR 功能，2GB 内存也可运行

2020/12/20 15:14:06 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月20日消息 谷歌自家出品的相机 App 一直受到部分安卓用户的欢迎，因为其独有的 HDR 合成以及后期算法，可以带来与原厂相机不同的画面风格。谷歌此前为低性能入门级安卓手机推出了 Android Go 系统，同时该系统搭载的相机应用也为专用的 Camera Go，但是其功能相比之下简化了许多。据外媒 Gadgetsnow 消息，谷歌于 18 日更新了 Camera Go，带来了 HDR 拍照功能。

谷歌于 18 日通过 Android 推特账号发布了这一消息，并展示了 HDR 功能对比海报。谷歌表示，HDR 功能可以带来更加锐利的细节、丰富的色彩，使用户在一天内任何时间都可以拍出更好的照片。同时在海报中表示，成像效果因手机而异。

据外媒消息，今年 10 月，谷歌就已经为 Camera Go 带来了夜视模式，能使入门手机在低光照下大幅改善拍摄质量。这个 App 充分照顾入门安卓手机用户，哪怕仅仅有 2GB 内存，依旧可以运行最新版的应用，体验新功能。

IT之家了解到，谷歌于 2018 年首次为入门手机推出专用系统 Android Go。今年 11 月 Android Go 也更新至最新的安卓 11 版本。Camera Go 的 HDR 拍摄功能将通过下一个 OTA 更新带来。

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关键词：相机谷歌HDR

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