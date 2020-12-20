AI 来给你发对象了，国家分配的那种

各位单身青年们，有想过国家分配老婆吗？

现在，这个机会不远了，而且很可能会从日本开始。

这可不是玩笑。

并且从明年开始，日本将要强制实行 AI 婚配，为此日本还投入了 20 亿。

听起来是不是很刺激。

那么，这项政策究竟是为何呢？

根据日本媒体的介绍，原文是这样说的：

为了提高结婚率，应对少子化，日本政府将从明年开始强推各地的活用 AI 的婚恋支援事业。即使年龄或年薪等不符合要求，AI 也可以推荐可能适合自己的人。

活用了 AI 的配对系统，根据用户对于涉及兴趣、价值观等问题的回答，以及在系统内的搜索记录等信息，筛选出 “可能对自己有好感的人”，即使对方不符合自己设置的条件。

这也太刺激了吧。

也就是说，例如刘亦菲找老公要求是身高一米八，身价百亿，但只要 AI 觉得我跟刘亦菲谈得来，就能强行给我俩整到一起。

想想就觉得好刺激。（手动狗头）

1、AI 婚配啥原理？

当然了，如果 AI 真能分配老婆，这对广大单身青年来说可是一件难得的好事了，毕竟找对象这事也太难了。

所以，对于这个技术大家比较关心的还是靠不靠谱，啥原理啊？

其实，原理很简单。

首先，有婚配意愿的人会被地方政府纳入一个资料库。在这一过程中，报名者会被问到几十甚至上百个问题，然后，AI 模型根据这些问题建立报名者的「价值观模型」。

这个所谓的「价值观模型」分为两个部分：

「自己重视的价值观」和「希望对象的价值观」。

两部分涉及的问题有点类似于我们平时在网上做的一些小测试，比如：

你无法忍受对象做出哪一种行为？

A：不擅长表达自己的心情，无法与你感到开心的兴趣或回忆产生共鸣。

B：总爱否定自己，打算尝试时总会感到不安或没自信。

也就是说，AI 配对系统的特点是，会综合用户对兴趣、价值观等问题回答以及在系统内的搜索记录等信息，筛选出 “可能对自己有好感的人”。

但要注意的是，选出的人有可能不符合自己设置的条件，但符合 AI 的计算。

嗯？？这个所谓的 AI 匹配兴趣和价值观，不就是国内 App 的兴趣推荐算法吗？这真的靠谱？

虽然看起来有点不靠谱，但据日媒报道，这个 AI 成功率还不低呢。

据日本新闻报道，目前已有 15 个县建立起了本区的 AI 配对资料库。

2018 建立的埼玉县邂逅支援中心，2 年间成功匹配了 69 对情侣，其中 33 对是 AI 选出来的。

比如下面这对配对的夫妻。

丈夫接受采访时表示：我之前有加入婚介所试着寻找邂逅，但是都没有结果。

妻子表示：关于这个 AI 配对，由于它是县政府主导的，想要用都得提交单身证明，某种程度上政府已经替我们了解清楚对方的身份，这让我们觉得很安心。

政府不光帮忙找对象，还能帮你避开渣男，突然心动了呢！

所以不得不说，日本这套匹配系统还真有两把刷子。

正当我要为这个设计鼓掌的时候，专家却表示：政府也不是开福利院的，目前参与这套匹配系统每年要缴纳一万六千日元，约合人民币 1000 元。

我为国家解决老龄化问题，还得自己出钱？

一提到氪金我瞬间冷静了下来。

2、知乎热议：爱情这事，AI 可不一定能说了算

日本政府推行 AI 婚配的新闻在知乎上也引起了热议，大致分为两派。

一派认为日本推行的 AI 婚配有一定的现实意义。

知乎网友 @机器人 Tang 认为：

通过 AI 扩大配对的可能性，这一点值得肯定。基于年龄或年薪等条件检索的结果非常有限，AI 婚配可以突破固定条件的限制，所以，基于兴趣、价值观的 AI 婚配具有很好的现实意义。

知乎用户 @南木香 也认为，由国家主动发起，AI 婚配的可信度还是很高的。

知乎用户 @夷则既朔 Alioth 也表示：

强制与身份证 、户口本 、房产证 、社保 、护照 、学籍绑定，就不太容易造假了吧。

当然更多人还是在质疑 AI 婚配是否靠谱的问题：

知乎网友 @蒋大胖脸就对此调侃道：

可拉倒吧。AI 婚配的对象是屌丝。用脚想，国民老公、谢霆锋这种，即使单身也不会参加。否则不成了全民摇号了？

还有网友认为，AI 婚配还是不太现实，毕竟把自己的兴趣爱好和价值观公开，很可能有夸大的部分，不一定会合适。

也有网友从算法系统出发，指出了该算法可能会存在作弊渠道。

知乎网友 @苹果菌 就表示：

开个脑洞，这事要是发生在中国，如果国内开始 AI 婚配，利用算法推荐感兴趣的人，那就会出现大家开始学习推荐规则，刷兴趣，刷人设，也会有很多 “教你如何匹配到新垣结衣”的教程，或者 “一百天斩获一个高富帅”的训练营，朋友圈里都是成功故事，但是嘛，事情发生在日本…… 那估计不会有波澜，日本人还是继续躺平，宅，佛系吧。

不过，也有网友表示不想考虑那么多，怎么说呢，已经心动了，迫不及待想去日本让日本政府帮忙安排一下了（手动狗头）！