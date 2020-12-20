BAT 大厂们加码布局工业互联网的这一年

在人工智能、云计算、大数据等技术与各行业的深度融合下，工业互联网正成为一种新的基础设施与制造业深度融合，从而推动制造业提质增效。

到了互联网的下半场——工业互联网，BAT 将如何发力？

本网梳理了 2020 年，BAT 面向工业互联网的重大动作，特地和大家分享。

阿里：在工业互联网领域构建生态型平台

2018 年是国内工业互联网行业野蛮生长的一年，也是阿里正式进军工业互联网的关键时间节点。这一年，他们的 ET 工业大脑、supET、飞龙、飞象工业互联网平台等工业互联网领域的核心产品均先后对外开放或落地。

到了今年，阿里的工业互联网已呈现遍地开花之势。

据今年 4 月的报道，广东省海伦宝电器、威博电器、博尔家电、科荣电器等 50 多家小家电企业借助阿里云飞龙工业互联网平台打造的 “数字工厂”相继落地。

随后，重庆飞象工业互联网有限公司新增加杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司作为股东，阿里目前认缴 750 万元，持股 25%。

5 月，阿里云联合新天元色纺打造的色纺行业级工业互联网平台正式落地。该平台依托于阿里云 supET 工业互联网平台，通过整合阿里云及其生态的行业解决方案，联合新天元色纺一起推进色纺行业的数字化转型。同时，阿里云联合钢企管家召开了钢铁行业首家工业互联网平台发布会。阿里云宣布将整合物联网技术资源，支持钢企管家在钢铁行业的工业互联网平台建设以及在钢铁全产业链上的延伸与发展。

接着，阿里云智能总裁张建锋，中国工业互联网研究院党委书记刘爱民等来到德龙集团，与德龙、新天钢集团董事长丁立国等就钢铁工业互联网、智能制造等进行深入探讨。德龙和阿里，他们合作实施数据中台、带钢表面检测判级、废钢智能判定、转炉大数据优化 4 个项目。

到了 6 月 9 日，阿里云在 2020 云峰会上正式发布 “云上春雷”计划，升级阿里云工业互联网平台。阿里云将在未来 3 年新增 100 万家企业上云，培养 1000 家行业服务商，助力 10000 家工厂完成数字化改造。据公开信息，6 月阿里云还联合乐惠国际召开精酿行业级工业互联网平台签约发布会，共同打造国内首个精酿啤酒工业互联网平台。

7 月，阿里云与宁波市江北区人民政府联合宣布，阿里云宁波市工业互联网中心正式落户宁波文创港。据了解，阿里云宁波市工业互联网中心是基于阿里巴巴集团 2020 年 5 月 19 日与宁波市人民政府签署的战略合作框架协议，以及 2020 年 6 月 28 日阿里云计算有限公司与宁波市江北区人民政府签署的阿里云宁波市工业互联网中心战略合作框架协议基础上设立的。

9 月 16 日，阿里旗下首个新制造平台 “犀牛智造”亮相。瞄准中小商家痛点，打造新制造样板工厂，率先在服装行业推出犀牛智造。

10 月，邯郸市宣布与阿里云合作建设 “飞雁工业互联网平台”，帮助企业进行数字化转型。按计划，阿里云还将在邯郸市成立 “工业互联网运营中心”、“电商运营中心”、“中小企业金融服务中心”、“工业互联网实训中心”。而据了解，阿里云已在全国多个省市落地了飞象、飞龙等工业互联网平台。

谈及工业互联网的四点体会，阿里董事长张勇表示：

“其一，全方位地实现全局优化，而不只是解决一个制造企业运作过程中的局部问题，能带来更根本性的价值。”

“其二，工业互联网的未来，需要跟消费互联网完美对接。”

“其三，打破企业内的组织边界，打通产业上下游的组织边界，具有非常重要的作用。”

“其四，全新的工业互联网生态，需要不同行业的多方参与，创造很多新角色，而这些角色能够互相合作。”

腾讯：“511”生态计划，与输出 “一、三、五、七”的能力

继去年 10 月 29 日腾讯云发布智能制造全新解决方案品牌 WeMake 之后，今年腾讯云面向工业互联网做了哪些拓展？

今年 4 月，腾讯云为玲珑轮胎搭建智慧营销云平台，通过平台信息收集、触达、链接等能力，实现上下游订单、库存、服务数字一体化，为玲珑轮胎搭建智慧工业后市场云平台。

7 月，富士康工业互联网股份有限公司与腾讯云签署战略合作协议，基于双方在新基建领域的优势能力及资源，推进云计算、AI、大数据等技术的产业化应用，为工业企业提供数字化转型服务。为了开展深入合作，双方还将输出工业互联网平台建设中的经验与能力，打造中国制造业转型升级的数字 “灯塔工厂”标杆。

9 月 10 日，在腾讯全球数字生态大会上，腾讯云智能制造披露三大战略布局，同时发布 “511”生态计划。谈到他们如何在工业互联网领域给自己定位，其主要是着力于提供 “一、三、五、七”这样的能力。具体情况为：

“一”是充当数字化的助手；

“三”是提供三个角色，比如连接器、工具箱、更多的合作伙伴。

“五”是聚焦在五个服务的领域里边，可以看到工业更多是集中在了生产服务当中。

“七”是腾讯的七大工具的能力集中，有公众号、小程序、企业微信、移动支付等。

在工业 AI 领域，腾讯云打造了从 NLP、语音、视觉，到博弈和机器人的全栈 AI 能力，深入到工业制造领域，面向工业制造的全生命周期，提供了数字工厂、智能生产管理、设备智能和智慧营销等一整套工业数据智能解决方案，在空客、商飞和华星光电等企业已经实现成功交付和落地。

此外，他们通过导入云启基地千帆计划、SaaS 加速器、青腾大学的资源，与生态伙伴共同打造面向垂直行业的深度融合的解决方案。本次，腾讯云宣布将打造强平台、富生态的 WeMake 生态联盟，正式对外发布 “511”生态合作伙伴计划，在 “研、产、供、销、服”的端到端价值链中的五个环节中携手 100 家合作伙伴，打造超过 1000 个解决方案和工业 APP。

据了解，WeMake 是覆盖工业企业 “研、产、供、销、服”全业务的生命周期流程，根据不同细分领域的行业特点与应用场景的需求，基于腾讯云的工业能力底座，深度结合行业 Know-How 与生态伙伴一起快速为企业客户量身定制最适用的解决方案。

9 月，腾讯与重庆两江新区就 “腾讯云（重庆）工业互联网基地”和 “腾讯云（西南）数字经济人才创新中心及腾讯云与智慧产业（重庆）研发中心”两个项目签署了合作协议。据了解，腾讯云（重庆）工业互联网基地是腾讯在西南地区落地的首个工业互联网基地。而后者，腾讯打算投资 10 亿元在两江新区打造腾讯云（西南）数字经济人才创新中心、腾讯云与智慧产业（重庆）研发中心。

12 月 3 日，腾讯云（德州）工业云基地工业互联网平台上线仪式在宁津举行，这也是山东首个县级腾讯云工业云基地工业互联网平台。

百度：以工业 AI 为核心的完整工业互联网平台方案

在工业领域，百度将自己所拥有的云、AI、IOT、大数据等技术能力，与工业采购、生产、质量、经营等业务应用相结合，为企业、产业链、区域政府提供服务。

自 2017 年百度针对首钢钢板缺陷检测开启 AI 质检的应用，到 2018 年将质检技术应用到电子、汽车、钢铁、能源、橡胶等行业。经过 4 年的深耕，百度工业互联网已经形成以工业智能为核心的完整工业互联网平台方案，并落地多个企业、区域及产业集群。

今年 6 月 30 日，工业互联网产业联盟（简称 AII）首批实验室名单公布，百度牵头申报的 “工业智能实验室”成功入选。依托于多年来百度在人工智能、大数据、物联网等技术的积累，为工业企业提供面向制造业全流程的智能制造解决方案。

到了 9 月，百度中标了贵州省贵阳市新型数字产业园基础设施建设一期的工业互联网基础设施建设项目，项目合同金额 1 亿元。对经开区 400 多家工业企业实施工业互联网的改造，打造区域级的工业互联网平台。

10 月 23 日，百度与贵阳市政府正式签署战略合作协议。百度承接贵阳经开区工业互联网项目建设，打造 AI 技术和工业互联网应用相融合的国家级 AI 工业互联网平台，助力贵阳打造 3 个千亿级产业集群。

12 月初，神思电子与百度签署合作协议，双方将携手深入计算机视觉等 AI 技术在工业制造行业的创新应用，加速工业行业智能化升级。12 月中旬，百度和中国工业互联网研究院签署战略合作协议，共同构建工业互联网生态圈。

近日，百度副总裁李硕表示：

“百度在推进整个工业互联网落地的过程中，扎扎实实地跟合作伙伴一起通过一企一档、一链一档模式提升工业企业、产业链的数字化水平，创造出可度量的价值。”

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如果说，三年前的《关于深化 “互联网 + 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》是我国迈向『制造强国』最坚实的一步，如今随着该行动计划的顺利收官，我们又乘着 “新基建”的东风，全面跨入工业互联网新的发展阶段。

据公开信息，“十四五规划”新的征程中，也就是 2021 年至 2025 年，中国将以需求为牵引，加快工业互联网的供给和需求双向迭代。

而未来，在互联网上半场占尽天时地利的互联网巨头，能否继续在下半场延续辉煌战绩？