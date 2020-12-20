英特尔 Xe 独显跑分曝光：3GB 显存 1.4GHz 频率

IT之家12月20日消息 英特尔的一款入门级独立显卡 17 日出现在 Geekbench 5 跑分库中，其 OpenCL 分数为 9311 分，运行在 i5-96000K 平台上。外媒 digitaltrends 表示，这代表着英特尔 Xe 系列独立显卡已经成型，开始测试，或许将于 2021 年 CES 上亮相。

根据数据信息，该显卡拥有 128 个计算单元，也就是 1024 个流处理器，3GB 显存，GPU 核心频率为 1.4GHz。显卡的名称没有显示，只标示为 “Intel Gen12 Desktop Graphics Controller”。这款显卡的数据此前已经于 10 月在 SisFoftware 的数据库中曝光，参数类似。

IT之家此前曝光过英特尔锐炬 Xe Max 移动平台独显的跑分：《英特尔 Xe Max 独显跑分曝光：与 Xe 核显差距不大》

Xe Max 独显计算单元为 96 个，但是频率为 1.5GHz，OpenCL 跑分成绩 11885 分，略高于最新曝光的这款入门级桌面显卡。

外媒表示，新显卡的预计为 Xe-HP 或者 Xe-HPG 系列的入门型号。Xe-HPG 为英特尔即将发布的最高端显卡，预计将有 512 个计算单元，搭配 GDDR6 显存。