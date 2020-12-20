三天内，五大平台紧急 “叫停”互联网存款产品

12 月 18 日，蚂蚁集团旗下支付宝针对未持有互联网存款的用户，对银行存款产品进行了下线处理。而在本周末，本网 AI 金融评论注意到，度小满金融、腾讯理财通、携程金融 APP 也全部下架了互联网存款产品。

度小满金融 APP 上，已无互联网存款产品在售。“银行精选”页面，显示称 “46 家银行暂无在售产品”，仅存百信银行（中信银行与百度联合发起设立）的一款灵活申赎理财。

腾讯理财通中，“稳健理财”页面原有五类产品在售，但现在 “银行类”产品标识已被撤下。

携程金融 APP 则显示，其理财频道服务升级中。有报道称，其银行存款一栏此前曾有 15 款产品在售。

度小满金融、腾讯理财通相关人士，目前均对媒体确认了产品下架一事。

京东金融也及时进行了相关业务调整，据《中国经营报》报道，京东金融已经决定停止新增上线银行存款产品，停止新用户购买，并将稳妥有序地调整存量客户和业务。

多数头部平台表示，相关产品将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。

尽管还有部分平台仍有互联网存款在售，但不少业内人士认为，更大规模的下架将会到来，只是时间早晚问题。

互联网存款的下架，央行金融稳定局局长孙天琦近日的发言被认为是主要原因。

12 月 15 日，孙天琦在第四届中国互联网金融论坛上发表演讲，“点名”第三方互联网平台存款，表示该产品的流动性特点有别于传统储蓄存款，给监管部门和金融机构带来新课题；强调互联网金融平台开展此类金融业务，属 “无照驾驶”的非法金融活动，也应纳入金融监管范围。

他举例说，互联网平台存款存在需要关注的一些问题，

例如部分银行通过分段付息等方式变相抬高存款利率，扰乱存款利率市场机制；

高风险银行通过互联网平台吸收存款，饮鸩止渴，流动性隐患突出；

中小银行高息吸收存款必然追求高收益资产，匹配高风险项目，导致资产端风险增加等。

此次 “下架潮”引发各方讨论，不少用户仍对已持有产品的未来动向感到担忧，部分网友认为监管层对风险控制及时到位。

但也有网友感慨，称小型银行、民营银行本就缺乏竞争力，通过互联网高息存款产品线上揽储的银行中，这两类银行是主力军，担心此举将冲击他们的发展，用户以后不得不选择大行的低息产品。

业内人士则更多在忧虑后续出台的监管政策，担忧政策会否要求对该类产品 “一刀切”。如何平衡互联网产品带给中小银行的裨益和风险，相信将会是这一法规的重点。

近两个月来，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》、《互联网保险业务监管办法》已经相继颁布。业界预计，《商业银行互联网存款管理暂行办法》等类似文件也会在不远的将来推出。