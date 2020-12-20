贴心：微软 Edge 将阻止用户意外关闭多个网页

IT之家 12 月 20 日消息 目前，如果用户不小心按下 Alt+F4 键盘快捷键或点击窗口的关闭按钮，微软 Edge 或 Chrome 浏览器会在没有任何警告的情况下直接关闭。

意外关闭多个网页往往会让用户非常沮丧，好消息是，微软现在正在研究一种解决方案，以避免这种情况发生。

根据在 Canary 构建中发现的实验性标志，用户很快就可以在 Microsoft Edge 中启用标签保护。

用户只需要进入 Microsoft Edge 设置并启用 “在关闭多个标签之前询问”选项，如下图所示：

一旦启用，Windows 10 和 macOS 的 Microsoft Edge 将在用户尝试关闭多个活动标签时显示弹出警告。警告会提供两个选项：“全部关闭”退出浏览器，“取消”继续使用浏览器。用户也可以在弹出的对话框中选择 “不要再问我”来禁用这个功能，而不用打开 Edge 的设置页面。

微软 Edge 的解决方案很细心，当用户只打开一个标签时，不会警告用户。只有当用户打开多个标签页时，警告才会出现。不过在未来，如果用户试图退出，将有可能始终提供警告。

如果用户现在想测试这个功能，需要安装 Edge Canary 版本并启用标有 “关闭多个标签页前询问”的实验性标志。

IT之家了解到，这个功能预计将在明年年初到达微软 Edge 的稳定版中，此外，微软还在为 Edge 开发新的纯色主题，对 Android 版本进行改进，加快启动时间等。