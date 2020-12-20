线圈跟着手机跑，松下这个无线充电黑科技比小米还早九年

这是小米智能追踪式无线充，雷军在小米十周年演讲上拿出的除了小米 10 至尊纪念版手机外最让人眼前一亮的产品之一。

不像普通的无线充需要接收线圈和发射线圈严丝合缝地对准，每次都要把手机恰到好处地放置在充电器上，在小米智能追踪式无线充的充电范围内，随便你怎么放都能充电，甚至再放一台也不在话下。

难道小米做出了苹果一鸽再鸽的 AirPower，这么大一块充电板里放了几十个线圈？并不是，它只有一个线圈，每次也只能给一台设备充电，一台充满才会轮到下一个。但是线圈是由两个电机通过驱动螺杆来使无线充电线圈移动到对应区域给手机进行充电，这样就能让你不必反复调整手机位置。

怎么样，是不是感觉 awesome？先别急，再看看这个。

这个光点追逐线圈的动作是不是看起来几乎和小米智能追踪式无线充一模一样，除了比小米多了 5 个光点。这个塑料外壳看起来有点年代感的无线充电器并不是什么山寨品，而是松下早在 2011 年，也就是九年前就发布的无线充电器 QE-TM101，上面的「qi」，进一步表明它符合国际无线充电联盟 WPC 制定的无线充电标准。

松下 QE-TM101 共有两个颜色，分别是白色的 QE-TM101-W 和黑色的 QE-TM101-K，其尺寸为 146×170×20mm，虽然现在看来一部 iPhone 12 就几乎占了个满满当当，但是拿出那个年代的手机，你可以放一个、两个，再努努力，放三个也不是不可能。不过它和小米智能追踪式无线充一样，最多只能支持放置两台设备。

由于我们淘来的这台只有充电器本体，为了获得更多的信息，我从官网下载了一份说明书来看。虽然全都是日语，但我们还是有强大的翻译软件，即使它把「Panasonic」翻译成「Panaso 尼克」。从第一页我们可以看到「松下株式会社」下还有一行「三洋电机株式会社能源设备公司充电系统事业部」，这就是松下在 2009 年并购三洋之后推出的产品。

根据当时的报道，松下还同时推出了两款配套移动电源，分别是容量 5300mAh 的 QE-PL201-W 和容量 2700mAh 的 QE-PL101-W。它们和三洋 KBC-L2BC 可以说是长得一模一样了。

图片来自 itmedia

再说个题外话，在被松下并购之前，三洋当时是全球最大的锂电池厂商，松下屈居第四。松下在全球金融危机的状况下并购三洋，想要的就是电池技术，大家熟知的「爱老婆」（eneloop）系列后来也贴上了松下 LOGO。而在电池之外，三洋还有另一大业务家电制造，而松下并不感兴趣。在松下 QE-TM101 发布的同年，海尔收购了三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾及越南的洗衣机、冰箱和其他家用电器业务。

图片来自维基百科

话说回无线充电，不像小米智能追踪式无线充一样使用的是通用充电器和双 Type-C 数据线，松下配备了专门的适配器，充电板输入为 12V-1A，最大可以输出 5W。拿来 iPhone XR 测试一下，这个九年前的无线充电器用了一小时就让它的电量到了 36%，又一个小时之后手机已经有了 71% 的电量，完全充满 2942mAh 的电池，松下 QE-TM101 大概用了三个多小时。

松下整个充电板并没有开关，接通电源之后就开始工作。唯一一个按钮位于左上角，可以在充电板没有检测到设备的时候按下进行「手动搜索」。

当时网络上对于松下 QE-TM101 的报道并不多，2011 年刚发布时只在日本售卖，后来几年还是没有行货需要购买水货，所以它只是少数硬核极客的选择。不过也正是这群硬核极客，才让我们看到了拆解图片。

图片来自富達通科技

打开充电板上盖后可以看到一片印制电路板上有矩阵排列的侦测装置，线路到交叉的地方会绕几个小圈。翻开电路板后可以看到线圈在可移动的装置上，电子零件都安排在这一面。移动线圈的马达由电路板进行控制，先利用矩阵排列的侦测线路判断设备位置后，再驱动线圈前往对齐充电。

图片来自富達通科技

就像第一次见到小米智能追踪式无线充的人会感到新奇一样，当时在论坛里大家都对松下 QE-TM101 表现出了强烈的好奇心。

接近十年的时间过去了，小米智能追踪式无线充做出了哪些提升？它的输入提高到了 5V-20V 2.25Amax，输出最高能达到 20W，不过仅适用于 MI9、MI9 Pro 5G、MI10 Pro、MI10 至尊纪念版，其他品牌的手机充电效率则起伏很大。

其实手机无线充电的故事，早从 2009 年就开始了。2007 年苹果发布了第一代 iPhone，2008 年谷歌推出了第一款采用 Android 系统的 HTC Dream，2009 年，全球第一款支持无线充电的手机终于来了，它就是 Palm Pre。

想使用 Palm Pre 的无线充电功能，需要专用的无线充电底座和带有感应线圈的机身后盖，底座的名字很有意思，叫做「TouchStone」，翻译过来就是「点金石」，这个名字相信有不少小伙伴都听到过。「点金石」整个底座设计的很小巧，同样的类肤质涂层 + 磁吸的组合让 Palm Pre 可以轻松的固定在无线充电底座上。从另一种意义上来说，点金石就像是厚版的 MagSafe。

「点金石」配套的 USB 充电器输出规格是 5V/1A，再加上当时无线充电技术并没有如今那么强大，以及这项技术本身的热损耗，最后到达手机端的充电效率要远远低于 5W。既没有整套的解决方案，也没有在用户端提供出色的体验，或许这也是当时并没有太多厂商选择这项技术的原因。

当时 WPC 无线充电联盟刚刚成立，Palm Pre 并没有采用 Qi 无线充电标准。世界上第一款支持 Qi 标准的无线充电手机则是 2011 年才发布的夏普 SH-13C，而直到 2012 年，谷歌四儿子 Nexus4 和诺基亚 Lumia 920 发布，才让这项技术进入了更多人的视野。

然而在这之后的几年，手机无线充电都发展得不温不火，2017 年 iPhone 8 和 iPhone X 发布，这个状况开始发生了变化。打开百度，输入关键词「无线充电」，在 21 万篇资讯里，我发现在 2013 年到 2015 年每年的搜索结果都不足 1 页，而从 2017 年开始，无线充电陡然拥有了长达 3 页的搜索结果，在之后几年里一路飙升。我不敢断言这完全是 iPhone 导致的结果，但 iPhone 支持无线充电，无疑给手机无线充电市场打了一剂强心针。

2009 到 2020，手机无线充电发展了 12 年，但是这些年里输出功率不断提升的狂欢并没有打动我，原因除了能源转换效率较低导致的发热，还有无线充电器后面这根丢不掉的线。

这条伴随着无线充电手机诞生就一直存在的脐带，现在还依旧牢牢牵制着无线充电的距离。充电的时候不能玩儿手机，玩手机就不能充电，那既然这样我为什么不用速度更快的有线快充？电磁感应式无线充电一定不会是无线充电的未来，还得需要另一家使用电磁共振技术的无线充电联盟 AirFuel 和其他厂商多多努力了。

最后再来做个小调查，你平时用无线充电吗？欢迎大家在评论区和我们讨论，咱们下期再见～