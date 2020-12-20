树莓派又有新外壳：GELID 发布 ICEBERRY 铝合金机箱，售价 22 美元

IT之家12月20日消息 外设厂商 GELID 昨日发布了一款为树莓派 4 设计的铝合金机箱，名为 ICEBERRY“冰梅”。这款产品不仅仅包含外壳，内部也有着专门设计的铝散热片以及内置风扇，确保性能发挥。

这款产品颜值很高，开孔精确符合树莓派 4 的主板设计，上表面有着镂空设计。GELID 品牌销售主管表示，“ICEBERRY 冰梅带来了终极的解决方案，精心设计以适应树莓派 4，可以保证在任何工作负载以及使用情况下的性能发挥。你甚至可以搭配该机箱给树莓派超频。”

这款机箱的开口能够满足树莓派的所有扩展能力，留有显示排线、GPIO 端口以及 MicroSD 卡的开孔。

GELID ICEBERRY 内部的黑色铝散热片有四个孔位，外形精确匹配主板，自带导热硅胶垫为 CPU 以及内存散热。散热片上方搭载有双滚珠轴承风扇，直径为 50mm，转速 4000RPM。内置风扇的设计很好地保证了外观的简洁，同时有着可靠的散热性能。

GELID ICEBERRY 购买后需要玩家自行组装固定，自带一大片双面胶以及两片 GP-Extreme 导热贴。

IT之家了解到，该产品售价为 22 美元，约合人民币 143.77 元。