联想 K12 全球版渲染图曝光：或为改名的 Moto E7

IT之家 12 月 20 日消息 联想似乎都准备在全球范围内发布最近推出的联想 K12 智能手机，这款智能手机可能被称为联想 K12 全球版，但本质上是改了名字的 Moto E7。

联想 K12 全球版规格的主要升级将是在芯片组方面：联想 K12 搭载的是古老的高通骁龙 460 芯片组，而 Moto E7 则使用了更新的联发科 Helio G25，支持联发科的 HyperEngine 技术。不过，如果泄露的消息属实，也会有一些降频。

科技博客 Mysmartprice 泄露的渲染图显示，联想 K12 全球版的外观将与该机的中国版本和 Moto E7 相当。不过，与中国版本不同的是，全球版将采用在 Moto E7 上出现过的茶色 / 水蓝色调。

需要注意的是，全球版联想 K12 的摄像头模块设计和其他背面布局也与摩托罗拉 Moto E7 更相似。只有指纹传感器少了 Moto 的标志。在正面，可以看到联想 K12 全球版的屏幕周围的边框会比 K12 国行机型上看到的更宽，更像 Moto E7 的边框。

考虑到联想 K12 全球版将以 Moto E7 为蓝本，如前所述，它应该会搭载联发科 G25 芯片组。不过，也会有一些降级，其中包括只有 2GB 内存和 32GB 存储空间，而不是像中国机型上的 4GB 内存和 64GB 存储空间。同样，电池容量也会更小，是 4000mAh 电池，而不是 K12 中国版的 5000mAh 电池。自拍相机传感器应该也会从 800 万像素镜头降级为 500 万像素。在摩托罗拉 Moto E7 上看到的 USB Type-C 接口应该也会出现在全球版上，但 2.5W 反向充电可能会缺失。

IT之家了解到，其它方面应该会跟国行版相同，包括分辨率为 720×1600 像素的 6.5 英寸 IPS LCD 屏幕、4800 万像素主摄像头和 200 万像素微距镜头的双摄像头设置、Android 10 操作系统、支持 microSD 卡以及 10W 快充，目前还不清楚联想 K12 全球版印度发布会或价格。