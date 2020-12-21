Win10 免费多屏协同竟用不了，教你修复这毛病

很多小伙伴都知道，Win10 内置了一项 “投影到此电脑”功能，可以帮助我们将手机或平板上的画面投射到电脑屏幕，继而利用电脑端键盘快速录入！不过令人头痛的是，这项功能偶尔也会犯一点小脾气，比如很多人就曾看到过 “此设备不支持 Miracast，因此不能以无线投影到它”的提示，甚至有些还是之前已经成功连接过的用户。那么这个问题该如何解决呢？

遇到这样的 “灵魂拷问”该怎么办？

1. 检查 “无线显示器”

虽然 “投影到此电脑”曾是 Win10 的内置功能，但随着 Windows 版本不断更迭，新版 Win10 已经将它划归到 “可选功能”中。既然是可选组件，那么首先就要检查这个组件到底存不存在了。具体方法是：打开 “设置”→“应用”→“应用和功能”→“可选功能”，如果列表中有 “无线显示器”就是正常的，没有的话需要点击上方的 “添加功能”手工安装。

检查有无 “无线显示器”

2. 清除之前的 “连接”设备

如果之前你的电脑成功开启过，但现在不行，很有可能是之前的 “连接记录”没有清除干净导致。这时可以打开 “设置”→“设备”→“蓝牙和其他设备”，找到无线网卡选项，然后将该设备删除，重新启动电脑。

清除之前的 “连接”

3. 清除 “连接”里的设备记录

点击开始菜单，打开 “连接”，然后按下 Ctrl+S 进入设置面板。这里有两个标签，首先确保你的手机没有出现在 “阻止的设备”里，然后再手工清除掉所有的 “允许的设备”，再次重启电脑。

清除 “连接”里的设备记录

4. 检查选项是否关闭

如果一切无误，此时你的手机应该可以正常连接电脑了（前提是手机和电脑网卡都要支持 Micracast），如果还是不行，就要再次检查 “设置”→“系统”→“投影到此电脑”里的选项是否被关闭。其中，第一项和最后一项必须要保持开启状态，接下来通过手机连接，就能在右下角看到连接提醒。

检查功能选项是否被关闭

正常情况下就能收到手机投影请求了

写在最后

这个问题比较头疼，小编自己也是尝试了很长时间。此外网卡与显卡驱动，也会影响该功能的使用，解决方法是升级到最新版驱动，或者回退到之前没有问题的版本。希望今天介绍的内容对您有所帮助，喜欢的话就请给我点个赞吧！