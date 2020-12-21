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“不可能打工男子”周立齐成为电动车公司股东：持股 23%

2020/12/21 10:15:24 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月21日消息 企查查 App 显示，广西南宁飞瀚投资合伙企业（有限合伙）于 12 月 9 日成立，周立齐成为该公司股东，持股 23%。

IT之家获悉，企查查股权穿透显示，该公司为广西飞驴电动车科技有限公司最大股东，周立齐持有该公司最终受益股份 14.95%。周立齐此前曾因接受媒体采访时说 “打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工”名言而走红。

11 月 12 日，广西南宁，一组照片在网络热传，网曝称曾因多次偷盗电动车意外走红的周立齐（窃格瓦拉）出任电动车公司联合创始人，2 张现场签约合影图流出，电子屏显示签约时间为 2020 年 11 月 11 日，周立齐出任广西飞驴电动车科技有限公司联合创始人当老板。该消息瞬间引发网友广泛热议。

11 月 13 日，飞驴电动车就“不可能打工”网红周立齐成为联合创始人发表声明称，正按协议相关内容在工商部门办理登记手续。对于“天价签约费或炒作”的质疑，该公司表示完全是子虚乌有，周立齐与飞驴科技属于共同创业。

企查查 App 显示，广西飞驴电动车科技有限公司成立于 2020 年 1 月，注册资本 500 万人民币，法定代表人为林业茂，经营范围包括电动车科技技术研发；人工智能公共数据平台；互联网销售、电动自行车、汽车销售、维修、租赁及商务代理代办服务等。

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关键词：电动车网红

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